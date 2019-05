Torjäger-Tränen: Lasogga weint nach HSV-Abschied

So emotional hat man ihn beim HSV zuvor noch nie gesehen. Weinend verabschiedete sich Pierre-Michel Lasogga, als er am Montag um 11.04 Uhr den Volkspark verließ. Die Verabschiedung in der Kabine, das definitive Ende beim HSV nach knapp sechs Jahren – für Lasogga ein ganz schwerer Tag, der Spuren hinterließ.

Das hatte er sich anders gedacht. Nachdem er beim 3:0 gegen Duisburg von einigen Fans noch hörbar ausgepfiffen wurde, war Lasogga sauer und enttäuscht, wollte nach dem Abpfiff lieber nichts sagen. Am Montag dann aber regierte der Abschiedsschmerz.

Um 10 Uhr trafen sich die Profis des HSV zum Frühstück, der scheidende Trainer Hannes Wolf hatte dazu in den Volkspark geladen. Dort wurden auch die Spieler verabschiedet, von denen sich der HSV trennt. Es waren die Minuten, in denen große Gefühle in Lasogga hochkamen.

Um 11.04 Uhr fuhr Lasogga mit Tränen in den Auen vom Hof, gab noch ein paar Autogramme.

„Es war sehr emotional“, erzählte Kapitän Aaron Hunt später von den Geschehnissen in der Kabine. Als Lasogga dann vom Hof fuhr und von Fans noch um Autogramme gebeten wurde, übermannten ihn seine Gefühle. Der 27-Jährige konnte die Tränen nicht unterdrücken. „Lasst ihn doch in Ruhe, ihr seht doch, dass er traurig ist“, motzte ein Fan ein TV-Team an, das Lasogga um ein Statement bat.

Dann brauste der Torjäger davon. Wohin er wechselt, ist offen. Den HSV-Fans wird er vor allem als Held der Relegation von 2014 in Erinnerung bleiben, als sein Tor in Fürth den Klub vor dem Bundesliga-Abstieg bewahrte.