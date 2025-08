Tore wie am Fließband: Bekommt ein HSV-Talent jetzt sogar eine Profi-Chance?

Ist dieser Nachwuchs-Knipser in Kürze vielleicht sogar ein Kandidat für den HSV-Profi-Kader? Beim „Tournoi Européen“ im französischen Ploufragan trumpfte die U21 der Rothosen groß auf, schlug zum Abschluss Guingamp (3:0) und belegte den starken dritten Platz. In der Vorrunde hatten die Hamburger sogar den Nachwuchs von Champions-League-Sieger Paris St. Germain bezwungen. Eine tolle Gesamtleistung mit einem Talent, das herausragte: Maurice Boakye (20) traf wie am Fließband und ist nun sogar ein Anwärter auf einen Platz im Aufgebot der Profis für das anstehende Mallorca-Trainingslager (ab Mittwoch).

Boakye schießt sich in den Fokus. Gleich fünf Mal traf der Angreifer in den vier Turnierspielen in der Bretagne. Los ging es beim 1:0 gegen PSG, gegen Saint-Étienne (2:2) legte er einen Doppelpack nach. Wie auch am Sonntag gegen Guingamp.

Boakye spielt bereits zum zweiten Mal für den HSV

Wer aber ist der Nachwuchs-Knipser? Einer mit kurioser Geschichte, denn Boakye spielt bereits zum zweiten Mal beim HSV. Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt geboren, lernte er das Kicken beim SC Concordia, wechselte 2020 dann in die U17 des HSV. Ein kurzer Aufenthalt, bereits ein Jahr später ging es weiter zum ETV, von dort dann im Sommer 2024 zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Boakye träumte von einer Profi-Karriere im Schwabenland, tat sich mit dem VfB-Nachwuchs in der dritten Liga allerdings schwer. Die Folge: Anfang Februar wechselte er erneut zum HSV – auch weil dort mit Loic Favé (Co-Trainer der Profis und Talente-Chef im Volkspark) ein alter Vertrauter und Förderer von ihm arbeitet.

Eingeplant ist Boakye für die U21, doch auch bei den Profis schnupperte er schon rein. Zum Start der Vorbereitung kam der Angreifer (wie auch einige andere Talente) beim 2:1 in Oldenburg 63 Minuten lang zum Einsatz. Danach ging es für ihn allerdings zurück zu den „Rothöschen“.

Am Mittwoch reisen die HSV-Profis ins Trainingslager nach Mallorca

Nun machte Boakye auf sich aufmerksam und könnte aktuell auch von einem sich anbahnenden Engpass im Profi-Sturm profitieren. Der Abgang von Ransford Königsdörffer zu OGC Nizza steht unmittelbar bevor. Durchaus möglich, dass Trainer Merlin Polzin einen Nachwuchs-Angreifer für das nahende Trainingslager auf Mallorca beruft, um den Kader aufzufüllen. Von Mittwoch bis Sonntag beziehen die Profis ihre Betten auf der Baleareninsel, treffen zum Abschluss der Vorbereitung vor Ort auch auf den RCD Mallorca (9.8.). Geht Königsdörffer, stünden Polzin mit Yussuf Poulsen, Robert Glatzel und Otto Stange vorerst nur drei klare Angreifer zur Verfügung.

Eine Chance für Boakye, sich zu zeigen? Ob das Talent wirklich für den Trip in Frage kommt, dürfte sich am Montag entscheiden. In Stellung gebracht hat er sich in jedem Fall.