Die Szene wird ihren festen Platz in jedem HSV-Jahresrückblick dieser Saison haben. Als Fábio Baldé (20) Ende November tief in der Nachspielzeit gegen Stuttgart lossprintete, gab es auch auf den Rängen im Volkspark kein Halten mehr. Wenige Sekunden später, nach dem 2:1-Siegtor, herrschte die pure Ekstase. Momente, die sich auch fünfeinhalb Monate später tief in Baldés Gedächtnis eingebrannt haben. Bevor es am Sonntag zum Wiedersehen mit dem VfB kommt, sprach der Offensivmann mit der MOPO über seinen Sprint für die Ewigkeit, aber auch darüber, wie er es schaffen will, dauerhaft Akzente zu setzen. Und dass er dabei sehr genau auf den Rat eines Superstars hört.



