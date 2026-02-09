Top-Form seit HSV-Abgang: Peretz hat endlich sein Glück gefunden

Sein Abschied aus Hamburg verlief nicht ohne Nebengeräusche, doch der Kampf und der Aufwand haben sich für Daniel Peretz gelohnt. Nach schweren Monaten im Volkspark hat der ehemalige HSV-Torwart in England sein Glück gefunden. Er steht endlich regelmäßig im Tor und liefert starke Zahlen.

Weil Peretz mit seinen Einsatzzeiten beim HSV unzufrieden war, wollte er im Winter nach nur einem halben Jahr unbedingt schon wieder weg. Um einen Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton zu beschleunigen, griff er sogar zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und verweigerte in Hamburg das Training. Letztlich führte das zum Ziel: Am 8. Januar gab der HSV die vorzeitige Auflösung des Leihvertrags bekannt. Peretz ging nach England, dort wurde er direkt gebraucht – und zeigt seit einem Monat seine Klasse.

Peretz kassierte nur ein Gegentor in vier Spielen

Daniel Heuer Fernandes gehörte zuletzt beim HSV zu den Erfolgsgaranten. In den vergangenen vier Liga-Spielen kassierte er lediglich zwei Gegentore, bei drei Partien hielt er seinen Kasten komplett sauber. Peretz kann diese starke Bilanz sogar noch leicht übertrumpfen: Nur einen Gegentreffer gab es für ihn in den letzten vier Liga-Spielen mit Southampton.

Insgesamt stand der 25-Jährige in der englischen Championship bislang bei fünf Auftritten im Tor. Einen Gegentreffer hat er noch nicht verschuldet. Ganz im Gegenteil. Peretz hielt 78,6 Prozent der Torschüsse. Eine solche Quote kann in dieser Saison kein anderer Keeper vorweisen, der in der zweiten englischen Liga zumindest fünf Spiele gemacht hat. Außerdem auffällig: Ohne Peretz bekam Southampton in dieser Spielzeit im Schnitt 1,46 Gegentore pro Partie, mit ihm sind es nur noch 0,6.

Starke Zahlen, die sich für Southampton auch in der Tabelle widerspiegeln. Stück für Stück geht es für den Premier-League-Absteiger wieder nach oben. Das Ziel sind die Playoffs. Nur noch vier Punkte muss Southampton dafür aufholen. Nächster Gegner ist an diesem Dienstag Leicester City.