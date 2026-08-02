Der FC Everton gastierte am Samstag mit einem deutschen Profi beim HSV. Der Ex-Bundesliga-Star Merlin Röhl kennt Hamburg – und äußerte sich vor dem Test, in dem er selbst eine entscheidende Rolle spielte, auch zum Kiezklub.

Der FC Everton wurde 1878 gegründet, der HSV bekanntlich neun Jahre später – trotzdem haben die beiden Traditionsvereine noch nie gegeneinander gespielt. Am Samstag kam es im Rahmen des Volksparkfestivals vor knapp 40.000 Zuschauern dazu. Und auch auf Merlin Röhl, Namensvetter von Hamburgs Coach Polzin, wartete eine Premiere. Der deutsche Premier-League-Profi war noch nie selbst gegen den HSV angetreten, schwärmte aber dennoch – auch vom FC St. Pauli.

„Was kann ich über Hamburg sagen?“, fragte sich der gebürtige Berliner Röhl in einem Videoclip, der auf dem Instagram-Kanal des FC Everton geteilt wurde. Sinn und Zweck des Beitrags: Die „Toffes“ wollten ihren Fans vor dem Test beim HSV erklären, in welcher Stadt der englische Erstligist an diesem Wochenende antreten musste. Wer könnte sich dafür besser eignen als Röhl, der einst beim FC Ingolstadt den Durchbruch im Profibereich schaffte und bis Sommer 2025 insgesamt 48 Bundesligaspiele für den SC Freiburg absolvierte?

Merlin Röhl erklärt den Everton-Fans Hamburg

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„Es gibt dort zwei tolle Klubs mit sehr leidenschaftlichen Fans“, sagte Röhl in dem Video und würdigte somit neben dem HSV auch den Kiezklub. Der 24-Jährige ergänzte: „Es ist eine schöne Stadt. Man hat die HafenCity, die sehr interessant ist, mit der Elbphilharmonie – das ist eine Konzerthalle, die am Wasser wunderschön aussieht.“

Auswärtsreisen nach Hamburg hatte Röhl bereits erlebt. Bei einem Zweitliga-Sieg (3:0) von Ingolstadt im Volkspark kam er im November 2021 nicht zum Einsatz. Im Millerntor-Stadion hat der Mittelfeldmann dagegen schon zweimal gespielt – und beim ersten Mal sogar getroffen: Das war im September 2021, auf St. Pauli mit Ingolstadt. Wie die „Schanzer“ den damaligen 4:1-Auswärtserfolg in der 2. Liga gefeiert haben, ist nicht überliefert – Röhl hat aber gehört, dass sich der Kiez dafür grundsätzlich gut eignet.

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Merlin Röhl lieferte sich Duelle mit St. Paulis Jackson Irvine (r.), als er im Februar 2025 noch für den SC Freiburg spielte. WITTERS

„Es gibt auch die Reeperbahn, die ist sehr bekannt. Ich weiß nicht so viel über sie, aber es ist ein Ort, den man besuchen sollte, wenn man Spaß hat“, sagte der deutsche Everton-Star, der für die rund 1000 Ticketinhaber aus England eine weitere Empfehlung für dieses Wochenende hatte: „Mein Bruder ist mal zum Miniaturwunderland gegangen. Er hat gesagt, es war sehr cool dort. Vielleicht ist das ein Geheimtipp.“

Röhl verließ den SC Freiburg für 25 Millionen Euro

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Dass Röhl zuvor noch nie gegen den HSV gespielt hatte, lag auch daran, dass er das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel mit Freiburg im Oktober 2024 verletzt verpasst hatte. Am frühen Samstagabend konnte er nun sein Können zeigen – zum Leidwesen der HSV-Fans. In der 40. Minute war er von Teamkollege Thierno Barry in Szene gesetzt worden, nahm den Ball auf kleinem Raum gut mit und vollstreckte zur 1:0-Führung für die englischen Gäste, die am Ende mit 2:1 gewannen.

Röhl wechselte in diesem Sommer für 25 Millionen Euro fest aus dem Breisgau nach Everton, zählt damit aber nicht zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Den größten Marktwert hat Iliman Ndiaye (26 Jahre, 55 Millionen Euro), der es mit dem Senegal kürzlich bis ins WM-Sechzehntelfinale schaffte und aufgrund seiner WM-Teilnahme in Hamburg ebenso fehlte wie Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford (32).

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Polzin musste beim dritten Test des Sommers nicht nur auf den Langzeitverletzten Alexander Røssing-Lelesiit verzichten, der am Freitag fernab seiner Teamkollegen Steigerungsläufe absolviert hatte. Auch die zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Fabio Baldé und Albert Sambi Lokonga fehlten. Jean-Luc Dompé, den der HSV ihn gerne abgeben würde, blieb als einziger Feldspieler 90 Minuten auf der Bank.

Dem HSV fehlten am Samstag mehrere Profis

Nach zwei Einsätzen über jeweils etwa 30 Minuten gegen Rapid Wien (2:3) und den 1. FC Heidenheim (3:1) durfte Yussuf Poulsen im Sturm diesmal 45 Minuten spielen. Neuzugang Bilal Nadir wurde in der 77. Minute eingewechselt. Auch Martin Adeline, Patson Daka und Kofi Amoako freuten sich über ihren ersten Auftritt im HSV-Stadion.

Auf der linken Seite bekam erneut Youngster Louis Lemke den Startbefehl, weil Miro Muheim nach seinem WM-Urlaub erst am Montag wieder ins Training einsteigen wird. Für den HSV geht es nach dem Everton-Test ins Camp nach Herzogenaurach – und für Rohl zurück in sein Zuhause auf der britischen Insel.