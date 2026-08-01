Der FC Everton gastiert am Samstag mit einem deutschen Profi beim HSV. Der Ex-Bundesliga-Profi Merlin Röhl kennt Hamburg – und äußert sich vor dem Test auch zum Kiezklub.

Der FC Everton wurde 1878 gegründet, der HSV bekanntlich neun Jahre später – trotzdem haben die beiden Traditionsvereine noch nie gegeneinander gespielt. An diesem Samstag (17 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ist es im Rahmen des Volksparkfestivals vor mindestens 35.000 Zuschauern so weit. Und auch auf Merlin Röhl, Namensvetter von Hamburgs Coach Polzin, wartet eine Premiere. Der deutsche Premier-League-Profi ist noch nie selbst gegen den HSV angetreten, schwärmt aber dennoch – auch vom FC St. Pauli.

„Was kann ich über Hamburg sagen?“, fragt sich der gebürtige Berliner Röhl in einem Videoclip, der auf dem Instagram-Kanal des FC Everton geteilt wurde. Sinn und Zweck des Beitrags: Die „Toffes“ wollen ihren Fans vor dem Test beim HSV erklären, in welcher Stadt der englische Erstligist an diesem Wochenende zu Besuch ist. Wer könnte sich dafür besser eignen als Röhl, der einst beim FC Ingolstadt den Durchbruch im Profibereich schaffte und bis Sommer 2025 insgesamt 48 Bundesligaspiele für den SC Freiburg absolvierte?

Merlin Röhl erklärt den Everton-Fans Hamburg

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„Es gibt dort zwei tolle Klubs mit sehr leidenschaftlichen Fans“, sagt Röhl in dem Video und würdigt somit neben dem HSV auch den Kiezklub. Der 24-Jährige ergänzt: „Es ist eine schöne Stadt. Man hat die Hafencity, die sehr interessant ist, mit der Elbphilharmonie – das ist eine Konzerthalle, die am Wasser sehr schön aussieht.“

Auswärtsreisen nach Hamburg hat Röhl bereits erlebt. Bei einem Zweitliga-Sieg (3:0) von Ingolstadt im Volkspark kam er im November 2021 nicht zum Einsatz. Im Millerntor-Stadion hat der Mittelfeldmann dagegen schon zweimal gespielt – und beim ersten Mal sogar getroffen: Das war im September 2021, auf St. Pauli mit Ingolstadt. Wie die „Schanzer“ den damaligen 4:1-Auswärtserfolg in der 2. Liga gefeiert haben, ist nicht überliefert – Röhl hat aber gehört, dass sich der Kiez dafür grundsätzlich gut eignet.

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Merlin Röhl lieferte sich Duelle mit St. Paulis Jackson Irvine (r.), als er im Februar 2025 noch für den SC Freiburg spielte. WITTERS

„Es gibt auch die Reeperbahn, die ist sehr bekannt. Ich weiß nicht so viel über sie, aber es ist ein Ort, den man besuchen sollte, wenn man Spaß hat“, sagt der deutsche Everton-Star, der für die rund 1000 Ticketinhaber aus England einen weiteren „Geheimtipp“ für dieses Wochenende hat: „Mein Bruder ist mal zum Miniaturwunderland gegangen. Er hat gesagt, es war sehr cool dort. Vielleicht ist das ein Geheimtipp.“

Röhl verließ den SC Freiburg für 25 Millionen Euro

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Dass Röhl noch nie gegen den HSV gespielt hat, liegt auch daran, dass er das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel mit Freiburg im Oktober 2024 verletzt verpasste. Am frühen Samstagabend steht nun zumindest ein Testspiel-Vergleich mit Polzins Mannschaft an. Röhl wechselte in diesem Sommer für 25 Millionen Euro fest aus dem Breisgau nach Everton, zählt damit aber nicht zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Den größten Marktwert hat Iliman Ndiaye (26 Jahre, 55 Millionen Euro), der es mit dem Senegal kürzlich bis ins WM-Sechzehntelfinale schaffte. Der englische Nationalkeeper Jordan Pickford (32) wird gegen den HSV fehlen nach Platz drei beim Turnier in Nordamerika.

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Polzin muss beim dritten Test des Sommers nicht nur auf den Langzeitverletzten Alexander Røssing-Lelesiit verzichten, der am Freitag fernab seiner Teamkollegen Steigerungsläufe absolvierte. Zudem dürfte ein Trio ausfallen: Die zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Fabio Baldé und Sander Tangvik übten parallel zur Abschlusseinheit nur individuell mit und ohne Ball, genauso wie Mittelfeldmann Albert Sambi Lokonga. Jean-Luc Dompé trainierte dagegen mit der Mannschaft und könnte am Samstag womöglich eine Bewährungschance erhalten, auch wenn der HSV ihn gerne abgeben würde.

Dem HSV fehlen am Samstag mehrere Profis

Zu erwarten ist, dass Polzin gegen Everton erneut seine – Stand jetzt – favorisierte Startelf ins Rennen schickt. Zumindest weitgehend. Nach zwei Einsätzen über jeweils etwa 30 Minuten gegen Rapid Wien (2:3) und den 1. FC Heidenheim (3:1) könnte Yussuf Poulsen im Sturm diesmal ein paar mehr Minuten erhalten. Neuzugang Bilal Nadir könnte bei seinem Volkspark-Debüt für Sambi Lokonga im Zentrum beginnen. Auch Martin Adeline, Patson Daka und Kofi Amoako freuen sich auf ihren ersten Auftritt im HSV-Stadion.

Auf der linken Seite bekommt wohl wieder Youngster Louis Lemke den Startbefehl, weil Miro Muheim nach seinem WM-Urlaub erst am Montag wieder ins Training einsteigen wird. Für den HSV geht es nach dem Everton-Test ins Camp nach Herzogenaurach – und für Rohl zurück in sein Zuhause auf der britischen Insel.