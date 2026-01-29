Tipp für alle Fans: Hier können Sie die Bayern-Stars vorm HSV-Spiel treffen

Solche Fußball-Prominenz schaut nur selten in Hamburg vorbei. Am Samstag gastiert der FC Bayern beim HSV (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de), 57.000 Zuschauer werden dann im Volkspark dabei sein. Doch auch alle anderen Fans können einen Blick auf Harry Kane, Manuel Neuer und Co. erhaschen. Die MOPO verrät, wo man die Superstars der Bayern am Wochenende treffen kann.

Sie haben alle Hände voll zu tun. Noch in der Nacht zu Donnerstag ging es für die Münchner aus Eindhoven zurück in die Heimat, kurz zuvor hatten sie ihr letztes Spiel der Champions-League-Ligaphase bei der PSV mit 2:1 gewonnen. Als zweitbestes Team Europas und mit 21 Punkten aus acht Spielen schlossen die Bayern diese Hauptrunde ab, nur Arsenal (24 Punkte) war noch besser. Entsprechend hoch ist die Hürde, die der HSV am Samstag nehmen will.

Bayern-Stars schlafen vorm HSV-Spiel im „Steigenberger“

Wo aber können Hamburgs Fans einen Blick auf die Bayern-Stars erhaschen? Die größte Chance besteht am Team-Quartier. Wie bereits in der Vorsaison, als die Münchner beim FC St. Pauli gastierten, nächtigen sie von Freitag auf Samstag im „Steigenberger Hotel“ an der Stadthausbrücke. Dorthin werden sie mit ihrem Mannschaftsbus aufbrechen, nachdem sie am Freitagnachmittag in Fuhlsbüttel gelandet sein werden. Autogrammsammler und Selfie-Jägern wären deshalb gut beraten, vor dem Hotel auf die Superstars der Münchner zu warten. Dass der eine oder andere Spieler später die Gelegenheit nutzt, um in der direkt angrenzenden City zu flanieren, ist möglich.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klar ist auch: Der Besuch der Bayern wird von kurzer Dauer sein. Am Samstag gegen 16.30 Uhr wird sich der Bus mit der Mannschaft auf den Weg in Richtung Volksparkstadion machen. Direkt nach dem Spiel geht es dann wieder per Flieger zurück in die bayrische Landeshauptstadt.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorm Bayern-Spiel: HSV suspendiert einen seiner Stars

Gut für alle Bayern-Fans: Es wird in dieser Saison nicht der letzte Besuch des deutschen Fußball-Hochadels in Hamburg bleiben. Am zweiten April-Wochenende (der Termin steht noch nicht genau fest) gastieren die Bayern am Millerntor. Dann gibt es eine weitere Chance, Kane, Joshua Kimmich und Co. zu begegnen.