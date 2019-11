Timo Letschert: HSV-Torheld greift nach einem Stammplatz

Wer vor der Partie über mögliche Helden des Spiels sinnierte, wird ihn kaum auf dem Zettel gehabt haben. Allenfalls als Turm in der Abwehrschlacht, aber ganz sicher nicht als Last-Minute-Schützen des HSV-Ausgleichs. Timo Letschert aber bewies in Kiel, warum er in dieser Saison noch ein wichtiger Faktor für seinen Verein sein kann. Nun greift er die Stammplätze an.

Dabei folgte er ja nur einem Auftrag. Assistenzcoach Dirk Bremser erteilte ihn bei Letscherts Einwechslung nach 74 Minuten. „Ich soll versuchen, alles zu geben und vielleicht auch ein Tor machen, hat er gesagt“, berichtete Letschert später. So einfach ist das manchmal. Zumal er selbst erstaunt war, wie ungehindert er einschießen durfte: „Der Ball sprang hoch, aber kein Spieler hat etwas gemacht, niemand ist gesprungen. Manchmal braucht man auch Glück.“

Fertigmachen zum Jubeln: Timo Letschert (Nr.25) zieht ab und trifft zum 1:1 für den HSV. imago images/Eibner Foto:

Großes Lob von Hecking für Letschert

So zog Letschert zum Ende der Partie den HSV doch noch in einen Strudel aus Erleichterung und leichtem Stolz. „Wir haben gezeigt, dass wir niemals aufhören zu hoffen“, so Letschert. Eigentlich ist er vor allem für seine Zweikampfhärte berüchtigt. In Kiel aber bewies der Niederländer, dass er es auch vorn kann. „Timo ist wuchtig und bringt viel Kopfballstärke mit“, lobt Trainer Dieter Hecking. „Wir haben nicht viele Spieler, die das vereinen.“

Nicht nur deshalb ist Letschert in der Gunst seines Trainers enorm gestiegen. "Timo will immer spielen", weiß Hecking. "Langsam findet er seine Rolle." Nach der Kostprobe von Kiel wird Letschert nun zur echten Alternative für die zuletzt gesetzten Rick van Drongelen und Gideon Jung. Möglich, dass Hecking, der gern mal rotieren lässt, nun auch in der Abwehrmitte die Formation wechselt.