„Tiefe Verbundenheit“: Neuer Torwart-Vertrag macht den HSV froh

Der Deal galt seit Anfang vergangener Woche als beschlossen und wurde nun offiziell verkündet. Der HSV kommunizierte am Mittwochnachmittag die Vertragsverlängerung mit Daniel Heuer Fernandes – und huldigte einem „seiner Leistungsträger und Identifikationsfiguren der vergangenen Jahre“.

190-mal stand der Deutsch-Portugiese mittlerweile zwischen den Torpfosten des HSV. In der kommenden Saison wird er die Marke von 200 Pflichtspielen für den Verein knacken, zu dem er im Jahr 2019 von Darmstadt 98 gekommen war. „Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Klub, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht“, sagt Heuer Fernandes in der HSV-Mitteilung.

Offiziell: Daniel Heuer Fernandes verlängert beim HSV

Sportdirektor Claus Costa lobt die „starke Bundesliga-Saison“ des 33-Jährigen und hebt auch die Bedeutung des Torwarts neben dem Platz hervor: „Er hat nicht nur sportlich seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sondern war auch als Persönlichkeit ein entscheidender Faktor, da er als Führungsspieler in der Kabine eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Seine Verbundenheit zur Raute ist jederzeit spürbar. Wir sind sehr froh, dass wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen, und sehen uns mit seiner Verlängerung in unserem Torwartteam für die Zukunft herausragend aufgestellt.“

Torhüter Daniel Heuer Fernandes war für den HSV in der abgelaufenen Saison ein großer Erfolgsgarant. WITTERS Torhüter Daniel Heuer Fernandes war für den HSV in der abgelaufenen Saison ein großer Erfolgsgarant.

Der im Winter verpflichtete Sander Tangvik wird die Nummer zwei bleiben, diese Garantie gaben die HSV-Verantwortlichen dem langjährigen Stammkeeper Heuer Fernandes in den monatelang laufenden Zukunftsgesprächen. Sein Kontrakt hatte sich durch den Klassenerhalt automatisch um ein Jahr bis 2027 verlängert. Die Hamburger wollten ihn aber bewusst noch eine Saison länger an sich binden. Seine insgesamt dritte Vertragsverlängerung beim HSV geht mit einer Gehaltsanpassung einher.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Star jetzt zwölf Millionen Euro wert – Sextett um Dompé fällt ab

„Über die Jahre und durch die vielen gemeinsam erlebten Höhen und Tiefen bedeutet mir der HSV inzwischen extrem viel“, betont Heuer Fernandes. „Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir im ersten Jahr nach unserer Bundesliga-Rückkehr so souverän die Klasse gehalten haben. Darauf wollen wir jetzt aufbauen und die positive Gesamtentwicklung des Klubs weiter vorantreiben. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin auf und neben dem Platz voranzugehen und Teil dieses einzigartigen Klubs zu sein.“