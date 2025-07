Ticket-Warnung und Poulsen-Debüt: Das müssen die HSV-Fans vorm Lyon-Test wissen

Nach vier Auswärtsauftritten in diesem Sommer bekommen die HSV-Fans ihre Profis nun auch endlich auch wieder im Volkspark zu sehen. Ab 15 Uhr steigt am Samstag die große Saisoneröffnung im Volkspark gegen den französischen Spitzenklub Olympique Lyon (DAZN überträgt live & Liveticker auf MOPO.de). Für die Fans gibt es im Vorfeld der Partie einiges zu beachten.

Schon am Freitag stand der Volkspark ganz im Zeichen der großen Eröffnungsfeier. Auf Parkplatz Weiß, direkt vor dem Stadion, wurde gewerkelt und aufgebaut, der HSV rüstet sich für den zu erwartenden Fan-Ansturm. Bereits ab neun Uhr öffnen am Samstag die Pforten, auf die Anhänger wartet ein buntes Programm in und außerhalb des Stadions. Die MOPO beantwortet vorab die wichtigsten Fragen.

Mehr als 41.500 Karten verkaufte der HSV bereits

Wieviele Fans werden erwartet? Der Zuspruch ist groß. Bis Freitagvormittag hatte der HSV rund 41.500 Tickets für die Partie verkauft. Wichtig für Kurzentschlossene: Es wird keine geöffnete Stadionkasse geben. Karten sind ausschließlich online und digital zu erwerben. Zudem rät der Verein, aufgrund der geringeren Parkplatz-Kapazitäten auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Was plant Merlin Polzin in dem Test? Die Partie ist auf 2 x 60 Minuten ausgelegt, entsprechend soll allen Profis des HSV-Kaders ausreichend Spielzeit eingeräumt werden (möglichst jeweils eine Hälfte). In den 60-minütigen Abschnitten ist nach jeweils 30 Minuten eine Trinkpause angedacht. Verletzungsbedingte Ausfälle innerhalb des HSV-Kaders sind nicht bekannt, Polzin stehen alle Spieler zur Verfügung. Für den HSV ist es nach den Partien in Kopenhagen (0:1) und Graz (1:2) der dritte Härtetest in Folge. Spannend: Wie funktioniert die Abstimmung in der neugebildeten Dreier-Abwehrkette? Und entwickelt der HSV mehr Torgefahr als zuletzt?

Yussuf Poulsen wechselte aus Leipzig zum HSV

Gibt es diesmal das Poulsen-Debüt? Ja! In Graz pausierte der Ex-Leipzig-Star noch, weil er erst wenige Tage zuvor zum Team gestoßen war. Diesmal soll der Däne erstmals ran – allerdings wohl nicht gleich eine komplette Spielhälfte.

Was bedeutet der Test für das Keeper-Duell? Am Montag unterschrieb Bayern-Leihgabe Daniel Peretz seien HSV-Vertrag und duelliert sich mit Daniel Heuer Fernandes. Polzin erhofft sich einen heftigen aber fairen Zweikampf, beide Keeper haben eine Fifty-fifty-Chance, um zum Liga-Start in Gladbach (24.8.) im Tor zu stehen. Das wurde dem Duo gegenüber auch offen kommuniziert. Gegen Lyon werden sowohl Heuer Fernandes wie auch Peretz zum Einsatz kommen. Dann geht es darum, erste Pluspunkte in dem Duell zu sammeln.

Olympique Lyon muss auf Ex-HSV-Profi verzichten

Kommen die Franzosen mit allen Stars? Davon ist auszugehen. Zu den bekanntesten Namen zählen der belgische Linksaußen Malick Fofana (20) und Ex-Bayern-Star Corentin Tolisso (30). Schade für die HSV-Fans: Orel Mangala (27), der in der Saison 2018/19 auf Leihbasis in Hamburg spielte, wird nicht dabei sein. Nachdem er sich im Januar das Kreuzband riss, befindet er sich im Aufbautraining.

Was ist außerhalb des Spiels im Volkspark geplant? Nicht nur für die Kids wird einiges geboten, auch verschiedene Talks runden den Tag ab. Die HSV-Vorstände Stefan Kuntz und Eric Huwer werden ebenso Rede und Antwort stehen wie Polzin und Frauen-Leiterin Saskia Breuer. Dazu gibt’s Live-Musik der Band „Abschlach!“.