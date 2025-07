Ticket-Wahnsinn! Stadtderby in 15 Minuten ausverkauft – so lief es für die HSV-Fans

Der Start des Ticketvorverkaufs für HSV-Mitglieder war mit großer Spannung erwartet worden. Der Erwerb der begehrten Karten für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 29. August, 20.30 Uhr) lief im Online-Shop des HSV diesmal etwas anders, um den Zugang zu regulieren. Der Ansturm war am Dienstagvormittag aber wie gewohnt riesig. Wenig überraschend war das Bundesliga-Duell am 2. Spieltag sehr zügig ausverkauft.

Bis circa 9.30 Uhr konnte noch jeder oder jede per Mausklick in den Ticketshop der Hamburger gelangen – danach aber musste man als Vereinsmitglied seine E-Mail-Adresse eingeben, um weitergeleitet zu werden. Fans, die keine beim HSV hinterlegte E-Mail-Adresse besitzen, erhielten die Rückmeldung: „Ihre E-Mail-Adresse kann nicht verifiziert werden. Bitte geben Sie die für diese Veranstaltung registrierte E-Mail-Adresse ein.“ Lediglich als HSV-Mitglieder registrierte Anhänger, die als solche verifiziert wurden, konnten in eine digitale Warteschleife gelangen.

HSV nutzte eine „Pre-Queue mit Vorab-Authentifizierung“

Hintergrund ist ein Prozedere, über das der HSV vorab informierte – und das unter anderem dafür sorgen sollte, dass pro Mitglied nur mit einem Gerät in den Shop eingetreten werden konnte. „Im Rahmen von Mitgliederverkäufen arbeiten wir mit einer Pre-Queue mit Vorab-Authentifizierung. Diese stellt sicher, dass nur berechtigte Mitglieder mit maximal einer Anmeldung Zugang zum Onlineshop erhalten“, hatte der Verein beschrieben und an seine Fans appelliert: „Bitte achte darauf, dass Du dich nur mit der in deiner Mitgliedschaft hinterlegten E-Mail anmeldest.“

Registrierte HSV-Mitglieder landeten vor dem Verkaufsstart um 10 Uhr in einer Warteschlange. Screenshot HSV-Ticketshop Registrierte HSV-Mitglieder landeten vor dem Verkaufsstart um 10 Uhr in einer Warteschlange.

Hat man dies als als HSV-Mitglied getan, bekam man am Dienstagmorgen – expemplarisch um 9.34 Uhr – eine neue Rückmeldung: „Verbleibende Zeit bis zum Start: 25 Minuten 20 Sekunden.“ Die „verbleibende Zeit“ bezieht sich dabei auf die offizielle Startuhrzeit um 10 Uhr. Zudem gab es den Hinweis: „Sobald es losgeht, wirst du automatisch in den Warteraum weitergeleitet.“ Dort angelangt, mussten viele Fans aber auch ab Punkt 10 Uhr vor allem: warten.

Die Fans brauchen Geduld: Wartezeiten im HSV-Ticketshop

„Aufgrund der hohen Nachfrage bitten wir dich um etwas Geduld. Sobald du an der Reihe bist, wirst du automatisch weitergeleitet“, lautete die neue Rückmeldung, die ein MOPO-Reporter zu lesen bekam. Dazu der Hinweis: „Deine voraussichtliche Wartezeit beträgt: 20 Minuten.“ Währenddessen herrschte: Ungewissheit, ob bis dahin überhaupt noch Tickets verfügbar sein würden. Der digitale Warteraum stellte einige Fans mal wieder auf die Geduldsprobe.

Geduld gefragt: Um Punkt 10 Uhr betrug die Wartezeit für manche Fans bereits 20 Minuten, Screenshot HSV-Ticketshop Geduld gefragt: Um Punkt 10 Uhr betrug die Wartezeit für manche Fans bereits 20 Minuten,

Es gibt aber auch Anhänger, die zügig Erfolg hatten: So posteten einige Fans bereits ab 10.07 Uhr auf „X“, dass der Kauf erfolgreich war. Die freudige Rückmeldung dann: „Herzlichen Glückwunsch, du hast 2 Tickets gekauft! Du erhältst zusätzlich eine Bestätigung per Mail. Vielen Dank!“

Bei anderen Fans endete das Warten mit weniger Freude. Schon nach rund 15 Minuten gab es nach Weiterleitung aus dem Warteraum keine Tickets mehr. In der Stadiongrafik waren keine Plätze mehr auswählbar. Entsprechend groß war der Frust auch bei einigen Usern auf „X“, die sofort auch das neue System kritisierten.

Schon nach wenigen Minuten waren keine Tickets mehr für das Derby verfügbar. Screenshot Nur wenige Minuten nach Verkaufsstart waren keine Plätze mehr im Volksparkstadion verfügbar.

Das könnte Sie auch interessieren: So heftig kämpfen die HSV-Bosse um Bayern-Juwel Wanner

Das Stadtderby in fünfeinhalb Wochen wird das erste seit dem 3. Mai 2024 sein. Damals hatte der HSV die Kiezkicker im Volkspark mit 1:0 geschlagen – dank eines späten Treffers von Robert Glatzel (85.). Hätten die Hausherren verloren, wäre St. Paulis Aufstieg vorzeitig sicher gewesen. Schließlich feierten die Braun-Weißen aber trotz der Derby-Pleite als Meister die Bundesliga-Rückkehr. Der HSV schaffte den Aufstieg dann ein Jahr später.