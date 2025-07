Testspiel in Freiburg: Hat der HSV bis dahin neue Spieler an Bord? So ist der Stand

Ein weiterer Trip steht vor der Tür, am Freitagabend beginnt für die HSV-Profis die nächste Dienstreise dieser Vorbereitung. Um 18 Uhr hebt der Charterflieger mit der Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers in Richtung Freiburg ab, wo er am Samstag (13 Uhr) ein Testspiel beim Sportclub absolviert. Nicht wenige Fans hoffen auch weiterhin, dass der Verein bis dahin die gewünschte Verstärkung für die Abwehrmitte präsentieren wird.

Geduldig erfüllte Fabio Baldé am Donnerstag nach dem Training die Wünsche der rund 100 Fans, er nahm sich dabei alle Zeit der Welt. So richtig glücklich sah der Flügelflitzer allerdings nicht aus, als er für Selfies und Autogramme zur Verfügung stand. Erneut hatte der zuvor von einer Erkältung geplagte 20-Jährige nur separat und kürzer als die Kollegen auf dem Platz gestanden. Dementsprechend kommt auch der Kick in Freiburg zu früh für ihn.

Der HSV testet am Samstag beim SC Freiburg

Baldé dürfte neben dem noch verletzten Immanuel Pherai der einzige Profi sein, der sich nicht auf den Weg ins Breisgau machen wird. Ansonsten kann Trainer Merlin Polzin bei dem Test, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, aus dem Vollen schöpfen und wird dies auch tun. Die auf zweimal 70 Minuten ausgelegte Partie bietet dafür beste Möglichkeiten. Wann aber erhält der Trainer das von ihm gewünschte frische Blut?

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sowohl ein Innenverteidiger als auch ein Mann für die rechte Defensivseite sollen möglichst zeitnah präsentiert werden. Für beide Positionen befinden sich die HSV-Bosse mit mehreren Kandidaten in Gesprächen. Einer von ihnen ist Stefan Posch (28/FC Bologna), der beide Positionen besetzen kann, den der HSV aber in der Abwehrmitte sieht. Weitere Namen sind zumindest öffentlich noch nicht bekannt. Nach MOPO-Informationen finden aktuell sowohl Gespräche mit Spielern aus dem Ausland wie auch aus der Bundesliga statt, die HSV-Entscheidungsträger arbeiten unter Hochdruck an Lösungen.

Italienische Medien berichten von HSV-Einigung mit Posch

Posch ist insbesondere in Italien zum Gegenstand großer Spekulationen geworden. Gleich mehrere dortige Medien berichteten am Mittwoch und Donnerstag, der Wechsel des österreichischen Nationalspielers nach Hamburg stünde unmittelbar bevor, die Ablöse würde sich auf fünf Millionen Euro belaufen. Eine Nachrichtenlage, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist. Zumindest bis Donnerstagnachmittag konnte nach MOPO-Informationen von einer Einigung noch keine Rede sein.

Österreichs Nationalspieler Stefan Posch ist einer der Kandidaten für die HSV-Abwehrmitte. imago/Gribaudi/ImagePhoto Österreichs Nationalspieler Stefan Posch ist einer der Kandidaten für die HSV-Abwehrmitte.

Ohnehin geht man im Volkspark davon aus, dass der Test in Freiburg ohne Zugänge stattfinden wird. Das allerdings wäre selbst im Falle eines Vollzugs bis zum Anpfiff auch höchst unrealistisch, da ein potenzieller Zugang bis dahin noch keine einzige Trainingseinheit mit den neuen Kollegen absolviert hätte.

Das könnte Sie auch interessieren: Endlich steht der Termin! Hier gibt es die HSV-Doku zu sehen

Viel wahrscheinlicher ist ein anderes Szenario. Am kommenden Mittwoch hebt der HSV zu seinem zweiten Trainingslager des Sommers nach Mallorca ab, wo er sich fünf Tage lang den Feinschliff für die anstehende Saison holen will. Das Ziel der Bosse: Bis dahin sollen die beiden gesuchten Defensivspieler in Hamburg unter Vertrag stehen – um sich dann auf der Baleareninsel an ihre neuen Kollegen gewöhnen zu können. Die beiden Plätze, die an diesem Wochenende im Charter nach Lahr (nahe Freiburg) noch frei bleiben, sollen dann im Idealfall besetzt sein.