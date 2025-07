Teilweise wird gelost: So kommen Sie an HSV-Tickets für Pokal und Stadtderby

Fünfeinhalb Wochen sind es noch bis zum ersten HSV-Pflichtspiel der Saison, und sogar siebeneinhalb, bis das Stadtderby gegen den FC St. Pauli ansteht. Schon jetzt allerdings sind die Fans heiß auf die Tickets – zumal sie wissen, dass sie schnell sein müssen. Wie genau der Kartenverkauf für die DFB-Pokal-Erstrundenpartie beim FK Pirmasens (16. August) sowie für das Duell mit dem Kiezklub (29. bis 31. August) läuft, gab der HSV nun bekannt. Und noch mehr Termine, die die Hamburger Anhänger kennen sollten, stehen mittlerweile fest.

Dass es keinen freien Ticket-Vorverkauf für das erste Bundesliga-Stadtderby gegen den FC St. Pauli seit 14,5 Jahren geben würde, stand bereits fest – dafür war der Andrang in den vergangenen Saisons, auch über die Dauerkarten hinaus, viel zu groß. Wann der Vorverkauf für HSV-Mitglieder beginnt, teilte der Klub am Wochenende nun aber mit: am 22. Juli, einem Dienstag, um 10 Uhr. Auch die Vorverkaufs-Termine für alle weiteren Heimspiele der Bundesliga-Hinrunde stehen inzwischen fest und können online auf der Website des Klubs eingesehen werden.

Kein freier Vorverkauf für drei HSV-Heimspiele in Hinrunde

Dort ist zudem vermerkt, dass es nicht nur vor dem St. Pauli-Spiel keinen freien Vorverkauf geben wird – sondern auch vor den Partien gegen den BVB (10. Spieltag, 7. bis 9. November) sowie Werder Bremen (13. Spieltag, 5. bis 7. Dezember). Mit Ausnahme dieser drei Heimspiele, bei denen Fanclubs und HSV-Mitglieder dem Verein zügig die Ticket-Bude einrennen dürften, soll es stets einen freien Vorverkauf geben. Die genauen Karten-Infos für die Liga-Auswärtsspiele wird der HSV in den nächsten Wochen beziehungsweise im Hinrunden-Verlauf stückweise mitteilen.

Außergewöhnlich ist das Prozedere mit Blick auf das Pokal-Duell mit Pirmasens – denn hier gibt es gesonderte Bedingungen. Der ausschließlich HSV-Mitgliedern vorbehaltene Vorverkauf von Gästetickets begann an diesem Montag um 10 Uhr mit einer speziellen Bewerbungsphase. Ebendiese bedeutet konkret: Da die Buchung ausschließlich über den Onlineshop des FK Pirmasens erfolgt, sind ein spezieller Link und ein Buchungscode erforderlich – und die werden vom HSV jeweils per E-Mail versendet.

FK Pirmasens verkauft am Freitag noch 7000 Pokal-Karten

Auswärtsdauerkarteninhaber und Fanclubs mit Ticketzuteilung sollen den Link und den Code vorab erhalten. HSV-Mitglieder wiederum können sich bis Dienstagvormittag (8. Juli, 10 Uhr) über ein Formular auf der HSV-Website für bis zu zwei Tickets bewerben. Was wichtig zu wissen ist, weil die Bewerbungen die verfügbare Ticketanzahl überschreiten dürften: Bei mehr Anfragen als Karten entscheidet das Los. Nur die Gewinner erhalten am Donnerstag (10. Juli) den Buchungslink samt Code per E-Mail, nicht berücksichtigte Bewerber gehen leer aus und werden bis spätestens Mitte nächster Woche informiert.

Auch der Ticketverkauf bei den Gastgebern in Rheinland-Pfalz ist längst voll im Gange. Dauerkartenbesitzer, Sponsoren und Mitglieder konnten bis zum 29. Juni ihr Vorkaufsrecht nutzen, jetzt sind noch rund 700 Sitzplatz-Karten auf der Haupttribüne des Framas-Stadions (Kapazität: 9.999 Zuschazer) verfügbar – und die sollen an diesem Freitag (11. Juli, 10 Uhr) in den Verkauf gehen.

Interessierte Fans müssen dafür persönlich auf der Geschäftsstelle des Fünftligisten erscheinen, zudem gibt Pirmasens pro Person maximal vier Tickets heraus. Zu erwarten ist, dass nach diesem Freitag auf offiziellem Wege keine Billets mehr zu ergattern sein werden – weder für die HSV- noch für die Heimfans.