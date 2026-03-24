Talente-Schau beim HSV – darum fehlten Glatzel und Co. beim Training

Länderspiel-Zeit ist bei den HSV-Profis häufig Talente-Zeit. Auch in dieser Woche wird Merlin Polzin wieder einige Nachwuchskicker beim Bundesliga-Team mittrainieren lassen, weil mehrere Nationalspieler wie Ghana-Nachrücker Ransford Königsdörffer unterwegs sind. Am Dienstag durften die ersten Youngster „oben“ vorspielen. Einige bewährte Kräfte, die in Hamburg blieben, fehlten dagegen bei der ersten Einheit der Woche.

Robert Glatzel, Daniel Heuer Fernandes und Albert Sambi Lokonga beließen es zum Start in die Länderspielpause bei einer Einheit in den Katakomben. „Ferro hat drinnen gearbeitet, wurde ein bisschen gesteuert“, sagte Polzin über den HSV-Keeper. Glatzel wiederum sei „ein bisschen kränklich“, war zwar im Volkspark zugegen: „Es bestand aber keine Not, dass er mit uns rausgeht.“ Der Angreifer wurde geschont, weil das nächste Pflichtspiel erst in eineinhalb Wochen ansteht – am 4. April gegen den FC Augsburg.

Glatzel, Heuer Fernandes und Sambi Lokonga pausieren

Glatzels Fehlen am Dienstag hatte nichts damit zu tun, dass er am Samstag für das Spiel in Dortmund (2:3) aus dem Kader gestrichen worden war. Diese Entscheidung hatte Polzin getroffen, weil der 32-Jährige der MOPO ein nicht mit dem HSV abgesprochenes Interview gegeben hatte. Weitere Konsequenzen muss Glatzel jedoch nicht fürchten. Wenn es ihm in den kommenden Tagen besser geht, soll er auf den Trainingsplatz zurückkehren.

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Gleiches gilt für Albert Sambi Lokonga, der drei Tage nach der Pleite gegen den BVB eine Verschnaufpause erhielt. „Sambi war auch drinnen“, berichtete Polzin. „Er war noch kaputt, weil er in Dortmund am Anschlag war. Aktuell können wir es uns ja erlauben, ihn drinnen zu belasten.“ Risiken müssen jedenfalls nicht eingegangen werden. Ebendiese will Polzin auch weiterhin bei Nicolás Capaldo vermeiden. Wegen seiner Bauchmuskelverletzung übte der Argentinier auch am Dienstag nicht mit der Mannschaft, er absolvierte aber vorab eine individuelle Einheit auf dem Platz mit Rehatrainer Sebastian Capel.

HSV-Talente um Bissi-Mouelle zeigen sich bei den Profis

„Da sind wir weiter fleißig dran. Es tut sicherlich gut, dass wir eine Woche mehr Pause haben. Dann hoffen wir, dass wir es schnellstmöglich hinkriegen“, sagte Polzin, der hofft, dass sein neues Ziel mit Capaldo aufgeht: ein Comeback gegen Augsburg. „Heute war es stabil, aber ich will keinen Druck von außen machen.“ Der Vizekapitän soll die Blessur weiterhin behutsam auskurieren, um im Saisonfinale wieder komplett fit zu sein.

In Abwesenheit von Capaldo und in Sichtweite von Bakery Jatta, der ebenfalls individuell an seiner Rückkehr nach einer Oberschenkelverletzung, arbeitete, durften einige Talente in großer Runde mitmischen. Neben den U21-Akteuren Shafiq Nandja und Omar Megeed, die regelmäßig bei den Profis mittrainieren, waren das diesmal auch die beiden U19-Youngster Jason Bissi-Mouelle (18) und Henri Schümann (17) sowie U17-Kicker David Wurie (16), der zum allerersten Mal dabei war und deshalb zunächst durch einen Rückenklatscher-Spalier laufen musste.

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Der großgewachsene, kopfballstarke Verteidiger Bissi-Mouelle hat es Polzin bereits angetan: „Ein guter Junge, Hamburger Junge. Der schädelt da einiges raus hinten.“ Auch der finnische U17-Keeper Elias Lahti (17) war am Start. In den kommenden Tagen möchte Polzin noch weitere Nachwuchsspieler um sich herum begrüßen. „Wir müssen mal gucken, wen wir aus der Schule bekommen“, erklärte der Proficoach – und schmunzelte.