Sucht er sich einen neuen Verein? Wildes Hauen und Stechen um Ex-HSV-Profi Harnik

Kehrt Martin Harnik noch mal auf die Fußballbühne zurück? Kürzlich erklärte der Ex-HSV-Profi seinen Abschied von der TuS Dassendorf – nun aber kämpfen zahlreiche Hamburger Amateurklubs um seine Dienste.

In der Saison 2019/20 spielte Martin Harnik für den HSV. Zuletzt wurde er beim Oberligisten TuS Dassendorf zum Rekord-Torjäger. Witters

Fast sechs Jahre lang knipste Martin Harnik für die TuS Dassendorf und wurde zum Schrecken aller Oberliga-Verteidiger. 158 Tore gelangen dem Ex-HSV-Profi in 131 Partien – niemand traf in diesem Zeitraum öfter. Wie aber geht es zur neuen Saison weiter? Nachdem Harnik vor drei Wochen seinen Abschied von der TuS erklärte, hat sich hinter dem Rücken des 39-Jährigen ein Hauen und Stechen um seine Dienste entwickelt …

Langweilig wird Harnik auch in der Sommerpause nicht. In den kommenden Wochen ist der frühere Nationalspieler Österreichs (68 Länderspiele) für „Servus TV Austria“ als WM-Experte im Einsatz und jettet in Kürze zum Turnier in die USA. Nur einer von sechs Jobs, die Harnik gerade ausübt. Genau deshalb konnte und wollte er in Dassendorf nicht mehr weiterspielen. Der Fünftligist stellt sich gerade für einen Anlauf Richtung Regionalliga auf – mit der Folge, dass den Spielern künftig zeitlich noch deutlich mehr abverlangt wird.

Ex-HSV-Profi Harnik würde gern noch weiter kicken

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Für Harnik ist das nicht mehr zu leisten. „Aber das heißt nicht, dass ich jetzt zwingend meine Karriere beende“, ließ er kürzlich wissen. Eine Botschaft, die viele Hamburger Klubs vernommen haben.

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Kickt der Torjäger weiter? Zehn bis zwölf Anfragen sollen bereits bei ihm eingegangen sein, von Vereinen aus der Oberliga bis zwei Klassen tiefer in die Bezirksliga. Vor allem Klubs aus dem Hamburger Osten und Umgebung werben um Harnik. Dort wohnt der dreifache Familienvater mit seiner Familie.

Harnik ist als TV-Experte bei der WM im Einsatz

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„Ich habe mich allerdings noch nicht entschieden, wie es weitergehen soll“, sagte Harnik der MOPO. Erst am 19. Juli kommt er aus den USA zurück, anschließend steht erst mal ein Familienurlaub auf dem Programm. Wahrscheinlich erst im Laufe des Augusts will er sich dann entscheiden, ob und wo er seine Kicker-Karriere noch ausklingen lässt. Entscheidend dürfte dabei vor allem die Beantwortung der Frage sein, wie Aufwand und Ambitionen noch in Einklang zu bringen sind. „Ich habe auf keinen Fall vor, bei einem Verein Erwartungen zu wecken, die ich dann nicht erfüllen kann“, stellt Harnik fest.





Es ist offen, wie sich der frühere Bundesliga-Profi (spielte für Werder, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover und den HSV) entscheiden wird und wie ein weiteres Fußball-Abenteuer in seinen straffen Zeitplan passen würde. Neben seinen TV-Tätigkeiten (Servus TV und Sky) betreibt Harnik zusammen mit Fußball-Kumpel Max Kruse den wöchentlich erscheinenden Podcast „Flatterball“. Zudem ist er Geschäftsführer der Indoorgolfanlage „Eisen7“ in Glinde, hat einen Online-Gin-Handel („Mulligin“) und ist Gesellschafter des Fleisch-Tempels „Meat Club“ in Stuttgart. Überdies kickt er als Spielertrainer in der „Icon League“ mit den „Wontorriors“.