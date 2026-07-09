Für Maurice Boakye geht es die Karriereleiter hinauf. Der 21-Jährige, der zuletzt für die U21 des HSV spielte, kickt bald in Portugals erster Liga gegen Vereine wie Porto. Nach seinem Wechsel blickt er auch zurück.

Maurice Boakye traf in der vergangenen Saison 23-mal für den HSV-Nachwuchs – und wechselt nun in Portugals erste Liga. IMAGO/Niklas Heiden

Dieser Wechsel sorgte nicht nur rund um den HSV für Erstaunen. Statt nach Todesfelde, Schöningen oder Jeddeloh II geht es für Maurice Boakye künftig gegen den FC Porto, Benfica und Sporting Lissabon. Der ehemalige Torjäger der U21 des HSV wechselt aus der Regionalliga in die erste portugiesische Liga zu CS Marítimo. Ein neues Kapitel in der Karriere des 21-Jährigen, der zum Abschied aber auch dem HSV dankt.

„Der Wechsel bedeutet mir viel und ich bin sehr dankbar für diese Chance“, lässt Boakye wissen. Am Dienstag weilte er gemeinsam mit seinem Berater José Baldé zur Vertragsunterzeichnung auf der Insel Madeira. Nach drei Jahren in Liga zwei freut sich der frischgebackene Aufsteiger Marítimo nun wieder auf Duelle gegen die großen Traditionsklubs des Landes.

Boakye, dem auch Angebote aus der zweiten und dritten Liga Deutschlands sowie aus dem Ausland vorlagen, ist heiß auf die neue Erfahrung: „Ich will mich schnell einfinden, hart arbeiten und dem Team helfen, erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, die Fans im Stadion zu sehen.“

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Neuer Verein von Ex-HSV-Talent Boakye ist auf Madeira beheimatet

Nicht nur die Auswärtsspiele sollen zu Highlights werden. Auf Madeira ist das Fußballfieber entfacht. Zwar bietet das kleine Stadion des Vereins nur knapp 11.000 Besuchern Platz, doch schon in Liga zwei lag der Schnitt bei 7700 Fans pro Spiel. Allein das ist für Boakye, der in der Regionalliga Nord zumeist vor nur wenigen hundert Besuchern kickte, ein Quantensprung.

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Das Wichtigste: Auch in Portugal soll es für das Sturm-Talent mit dem Toreschießen klappen. 23 Treffer erzielte er in der vergangenen Saison für den HSV-Nachwuchs und empfahl sich damit für höhere Aufgaben – allerdings nicht im Volkspark. Bereits im Frühjahr entschieden Boakye und der HSV, dass es im Sommer zu einer Luftveränderung kommen sollte.

„Ich bin dem HSV aber sehr dankbar“, sagt Boakye mit Blick auf die vergangenen eineinhalb Jahre. Zudem hatte er zwischen 2020 und 2022 bereits für die U17 sowie die U19 des Vereins gekickt. Sein Fazit: „Ich hatte insgesamt eine sehr gute Zeit, auf die ich gern zurückblicke.“

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Eine Zeit, die ihm nun den Sprung in den Profifußball ermöglichte – in einer der Top-zehn-Ligen Europas.