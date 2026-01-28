Sturm-Alarm im Volkspark! HSV droht doppelter Ausfall gegen die Bayern

Mit Interesse werden die Verantwortlichen des HSV am Mittwochabend nach Eindhoven blicken, wo der FC Bayern ab 21 Uhr zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase antritt. Für die Hamburger ist es die letzte Gelegenheit, den kommenden Gegner noch mal unter die Lupe zu nehmen, ehe die Bayern dann am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) im Volkspark gastieren. So oder so aber deutet schon jetzt alles darauf hin, dass Trainer Merlin Polzin seine Startelf im Vergleich zu den vergangenen Partien verändern muss – denn in der Offensive drohen gleich mehrere Ausfälle.

Seit Damion Downs Anfang des Monats auf Leihbasis aus Southampton zum HSV wechselte, war der 21-Jährige unter Polzin gesetzt. In allen drei Partien (in Freiburg, gegen Gladbach, bei St. Pauli) stand Downs in der Startelf. Das dürfte sich gegen die Bayern ändern.

HSV-Profi Downs leidet unter einer Verhärtung in der Wade

Grund dafür ist eine Verhärtung in der Wade, die sich der US-Nationalspieler am vergangenen Freitag beim Stadtderby zuzog und die ihn in dieser Trainingswoche bislang außer Gefecht setzt. Auch am Mittwoch fehlte Downs im Teamtraining und konnte lediglich im Inneren arbeiten. Fortschritte sollen erkennbar sein – aber ob das noch für die Partie gegen die Bayern reichen wird? Ransford Königsdörffer steht als Ersatz bereit.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben Downs macht auch Fabio Baldé Sorgen, der wegen einer leichten Zerrung im Oberschenkel in dieser Woche ebenfalls noch nicht auf dem Platz zu sehen war. Für Polzin erhöht das die Sorgen auf dem linken Flügel. Zwar konnte Jean-Luc Dompé am Mittwoch die gesamte Einheit absolvieren, leidet aber weiterhin unter Achillessehnenproblemen.

Auf dem linken Flügel hat der HSV große Verletzungssorgen

Die Einsätze des schmerzgeplagten Franzosen sind seit Monaten ein Spiel mit dem Feuer. Sollte neben dem langzeitverletzten Alexander Røssing-Lelesiit (Riss der Syndesmose) auch Baldé ausfallen, müsste sich Polzin einen neuen Backup für Dompé schnitzen. Erster Kandidat könnte in diesem Fall der formschwache Rayan Philippe sein, der im Normalfall rechts zum Einsatz kommt. Es sei denn, Claus Costa präsentiert bis zum Bayern-Spiel Verstärkung. Der Sportdirektor arbeitet aktuell daran, einen neuen Stürmer zu finden, der seine Stärken auch auf der linken Offensivseite hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie haben eine Chance! Experte erklärt, wie der HSV die Bayern schlagen kann

Downs und Baldé sind fraglich, dafür aber machte neben Dompé ein anderer HSV-Profi Hoffnung. Auch der zuletzt erkrankte Robert Glatzel trainierte am Mittwoch erstmals in dieser Woche komplett mit. Für einen Kaderplatz gegen die Bayern dürfte es bei ihm reichen.