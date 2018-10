Stürmisch: Mit Jatta gegen den Heimfluch

Der Herbst ist da und beim HSV wird es stürmisch. Für das Heimspiel morgen gegen den VfL Bochum setzt Trainer Christian Titz auf volle Offensive. Fiete Arp und Hee-Chan Hwang sind rechtzeitig wieder fit – und Bakery Jatta steht erstmals in dieser Saison im Profi-Kader. Das Motto lautet: Mit Volldampf gegen den Heimfluch.

Der HSV in seinem Wohnzimmer Volksparkstadion - das war in dieser Saison zu oft eine Party für die Gäste. Mit dem 0:3 gegen Kiel und dem 0:5 gegen Regensburg gab es im Volkspark die beiden bislang einzigen Saisonpleiten, dazu das schwache 0:0 im Derby gegen St. Pauli. Die Folge: In der Heimtabelle kämpft der HSV eher gegen den Abstieg als um den Aufstieg. Ein Bild, das sich jetzt ganz schnell ändern soll.

Trotz seines Außenbandanrisses steht Fiete Arp morgen gegen Bochum zur Verfügung. Witters Foto:

„Bislang haben wir es auswärts deutlich besser gemacht. Unser Ziel ist ein Sieg gegen Bochum. Das wäre der erste Schritt zu einer besseren Heimbilanz. Wir wissen, dass man seine Heimspiele gewinnen muss, wenn man oben dabei bleiben will“, betonte Titz, der mit Bochum eine Mannschaft erwartet, die ähnlich wie der HSV auf dem Platz nach fußballerischen Lösungen sucht. Die möglichen Räume will Titz mit viel Sturmpower ausnutzen. Bis auf Manuel Wintzheimer (bei der U21) stehen alle Offensiv-Spieler im Kader. Auch Hee-Chan Hwang und Fiete Arp sind dabei.

Hwang, der nach seiner Länderspielreise in den vergangenen Tagen geschont wurde, soll heute wieder mit der Mannschaft trainieren. Bei Arp, der sich beim U19-Nationalteam einen Teilriss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen hatte, ging der Daumen gestern nach oben. 90 Minuten arbeitete er mit Physiotherapeut Zacharias Flore auf dem Platz. Sein lädierter Knöchel war getaped, machte aber keine Probleme mehr. Arp hinterher: „Die Verletzung hört sich schlimmer an, als sie ist. Zum Glück habe ich ja drei Außenbänder. Ich habe keine Schmerzen. Es sieht gut aus.“

Bei der Abschlusseinheit wird Arp heute dabei sein. Erstmals in dieser Saison gehört dann auch Bakery Jatta dazu. Der Angreifer durfte bislang in dieser Spielzeit nur in der Regionalliga ran. „Gegen Bochum wird er im Kader sein. Das freut mich sehr für ihn“, bestätigte Titz, der damit in der Offensive für das Spiel gegen Bochum mit Arp, Jatta, Hwang, Lasogga, Narey und Hunt so viel Offensiv-Kraft wie noch nie in dieser Saison im Kader hat.

Wer am Ende auf dem Platz steht, soll heute nach dem Abschlusstraining entschieden werden. Gegen Bochum heißt es dann: Feuer frei! Nach zuletzt zwei Heimspielen ohne eigenes Tor will im Volkspark endlich auch wieder der HSV jubeln.