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Stürmer Robert Glatzel im Training des HSV

Robert Glatzel wird von vielen Fans gefordert, war zuletzt aber nur außen vor. Foto: WITTERS

paidStürmer-Debatte nagt am HSV: Fan-Kritik an Polzin immer größer – zurecht?

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Die erste Bundesliga-Saison nach sieben Jahre Zweiter Liga geht für den HSV auf die Zielgerade. Sieben Spiele noch, dann steht fest, ob die Hamburger die Klasse halten. Der HSV liegt auf Kurs. Kritik gibt es trotzdem. Vor allem die Causa Robert Glatzel wühlt den Verein und sein Umfeld auf. Teile der HSV-Fans äußern trotz Platz zwölf immer vehementer ihr Unverständnis über Entscheidungen von Trainer Merlin Polzin. Den lässt das nicht kalt. Eine Bestandsaufnahme.

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