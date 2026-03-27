Die erste Bundesliga-Saison nach sieben Jahre Zweiter Liga geht für den HSV auf die Zielgerade. Sieben Spiele noch, dann steht fest, ob die Hamburger die Klasse halten. Der HSV liegt auf Kurs. Kritik gibt es trotzdem. Vor allem die Causa Robert Glatzel wühlt den Verein und sein Umfeld auf. Teile der HSV-Fans äußern trotz Platz zwölf immer vehementer ihr Unverständnis über Entscheidungen von Trainer Merlin Polzin. Den lässt das nicht kalt. Eine Bestandsaufnahme.



