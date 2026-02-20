mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSV-Frauen-WG mit Jonna Wrede und Lotta Wrede in der Küche

Jonna (l.) und Lotta Wrede in der Küche ihrer heimischen HSV-WG. Meistens auf der Speisekarte: Pasta! Foto: WITTERS

paidStimmungs-Test vorm Derby: Privater Einblick in die WG der HSV-Frauen

kommentar icon
arrow down

An diesem Samstag um 14 Uhr ist Derby-Zeit. Wenn die HSV-Frauen auf Werder Bremen treffen, werden bis zu 11.000 Fans im Volksparkstadion erwartet. Ein paar Kilometer weiter, in Norderstedt, freut sich ein Haushalt ganz besonders darauf. Dort leben vier Hamburger Spielerinnen zusammen in einer Wohngemeinschaft. In der Derbywoche hat die MOPO 50 Prozent der Vierer-WG getroffen: Jonna Wrede und Lotta Wrede (beide 17). Sie harmonieren auf und neben Platz wunderbar – nur beim Zocken kann die Stimmung schon mal kippen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test