An diesem Samstag um 14 Uhr ist Derby-Zeit. Wenn die HSV-Frauen auf Werder Bremen treffen, werden bis zu 11.000 Fans im Volksparkstadion erwartet. Ein paar Kilometer weiter, in Norderstedt, freut sich ein Haushalt ganz besonders darauf. Dort leben vier Hamburger Spielerinnen zusammen in einer Wohngemeinschaft. In der Derbywoche hat die MOPO 50 Prozent der Vierer-WG getroffen: Jonna Wrede und Lotta Wrede (beide 17). Sie harmonieren auf und neben Platz wunderbar – nur beim Zocken kann die Stimmung schon mal kippen.



