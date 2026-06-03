Viele Fragezeichen: Startet der HSV mit einem Mini-Kader?

Rund 30 Profis gehörten in der Rückrunde zum Bundesliga-Kader des HSV. Die Auswahl war für Trainer Merlin Polzin in der Regel so groß, dass an den Spieltagen immer wieder fitte Profis auf die Tribüne mussten. Zum Trainingsauftakt nach der Sommerpause wird es im Volkspark ein anderes Bild geben. Stand jetzt werden dann wohl erst einmal nur noch knapp 20 Spieler dabei sein.

Mit Luka Vuskovic, Fábio Vieira, Philip Otele, Giorgi Gocholeishvili, Albert Grønbæk und Damion Downs gab es in der vergangenen Saison gleich sechs Leihspieler im Aufgebot der Hamburger. Wenn der HSV Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet, wird von ihnen wahrscheinlich nur noch Grønbæk zum Kader gehören. Der Däne soll fest verpflichtet werden. Der Deal befindet sich auf der Zielgeraden. Auch bei Vieira wünscht sich der HSV zwar eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, mit einer schnellen Entscheidung ist aber nicht zu rechnen.

Nationalspieler steigen später beim HSV wieder ein

Bereits beschlossen sind die Abgänge von Ransford Königsdörffer und William Mikelbrencis. Beide haben nur noch einen HSV-Vertrag bis zum 30. Juni. Königsdörffer wechselt danach nach Mainz, Mikelbrencis ist noch auf Vereinssuche. Definitiv verzichten muss Cheftrainer Polzin zum Vorbereitungsstart außerdem auf die Nationalspieler Sander Tangvik, Miro Muheim und Otto Stange. Für das Trio verschiebt sich durch die WM- beziehungsweise U19-EM-Teilnahme die HSV-Rückkehr. Alexander Røssing-Lelesiit wird zudem verletzt fehlen.

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Um insgesamt elf Profis wird das HSV-Aufgebot für den Trainingsauftakt damit reduziert. Und die Liste dürfte noch etwas länger werden. Die Kandidaten sind unter anderem Noah Katterbach, Jean-Luc Dompé, Fábio Baldé und Robert Glatzel. Alle haben zwar aktuell noch einen Vertrag, stehen im Volkspark aber vor einer ungewissen Zukunft. Zumindest die eine oder andere Entscheidung dürfte noch im Juni fallen.

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Wie sieht es auf der Zugangsseite aus? Da ist noch nicht viel passiert. Kofi Amoako und Sturmtalent Andrej Vasiljević sind bislang die einzigen neuen Spieler. Dazu wird mit Aboubaka Soumahoro zumindest eine HSV-Leihgabe zurückkehren. Mehr deutet sich noch nicht an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Hamburger zum Start in die Vorbereitung erst einmal einige Kaderlücken mit Nachwuchskräften füllen müssen. Los geht es für Trainer Polzin im Sommer im Volkspark in jedem Fall mit einem stark dezimierten Aufgebot.