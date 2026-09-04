Der HSV hat sich im Sommer verstärkt, kurz vor Ende der Transfer-Frist sogar prominent. Das hat Konsequenzen für Kader und Finanzen – und auch für die Ziele?

Starkes Aufgebot: Der HSV-Kader ist durch die vielen neuen Spieler noch einmal vergrößert worden – und verbessert. WITTERS

Der Pflichtspielstart in die neue Saison verlief für den HSV holprig. Sowohl beim 3:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SC Verl als auch zum Liga-Auftakt bei Vizemeister Dortmund (0:2) kamen die Hamburger nur schleppend in die Partie und sorgten vor allem in der ersten Halbzeit für einige Fragezeichen. Nur wenige Tage später setzte der HSV auf dem Transfermarkt gleich mehrere Ausrufezeichen. Eine Offensive mit Folgen in vielen Bereichen.

Insgesamt zehn Zugänge und zwölf Abgänge hat der HSV in diesem Sommer präsentiert. Damit fallen die Veränderungen im Kader zumindest auf dem Papier ähnlich groß aus wie vor einem Jahr nach der Bundesliga-Rückkehr. Investiert wurde diesmal allerdings deutlich mehr. Ausschlaggebend war vor allem die finale Transfer-Offensive, bei der die Hamburger mit den Last-Minute-Zugängen Fábio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe in ein Regal griffen, das für den HSV lange Zeit unerreichbar schien.

Kader

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Alle Transferziele konnte der HSV in diesem Sommer nicht umsetzen. Auf der Abgangsseite war eigentlich noch mehr Bewegung gewünscht. Aktuell gehören 28 Spieler zum Profi-Kader. Mit Mario Vuskovic kommt im Laufe der Hinrunde ein weiterer hinzu. Damit ist das Aufgebot der Hamburger vergleichsweise groß. Das hat zur Folge, dass immer wieder harte Entscheidungen getroffen werden müssen.

Qualitativ ist der HSV breiter und besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Der Konkurrenzkampf verschärft sich deutlich. Auf die erhoffte Spielzeit werden längst nicht alle Profis kommen. Damit steht auch das Trainerteam vor der Herausforderung, die Situation sauber zu moderieren und die gesamte Mannschaft bei Laune zu halten. Unterschätzt werden darf diese Aufgabe nicht. Am Ende werden zumindest beim Training und in der Kabine alle gebraucht. Der richtige Zusammenhalt wird ein entscheidender Faktor sein.

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Startelf

In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison schickte Polzin nahezu die gleiche Mannschaft auf den Platz. Nun ist der Kader komplett – und die Karten werden neu gemischt. Wird der HSV-Coach seine erste Elf für das anstehende Heimspiel am Sonntag gegen Mainz kräftig umbauen?

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Grundsätzlich sind Vieira, Møller Wolfe und El Ouahdi als Startelfspieler eingeplant. Mit Blick auf die Fitness könnten alle drei direkt beginnen. Die genauen Abläufe und Anforderungen müssen sie allerdings erst noch verinnerlichen. Die Integration soll Schritt für Schritt erfolgen. Das braucht Zeit. Dennoch ist es möglich, dass alle drei gegen Mainz auflaufen.

Merlin Polzin bekam mit David Møller Wolfe noch Verstärkung für die linke Seite. WITTERS

Møller Wolfe und El Ouahdi sind durch ihre regelmäßigen Einsätze bei den vorherigen Vereinen voll im Spielrhythmus. Sie könnten auf der linken beziehungsweise rechten Seite für Louis Lemke und Bakery Jatta in die Startelf rutschen. Bei Vieira wird viel davon abhängen, auf welche Offensivformation Polzin setzen möchte.

Spielidee

An der Grundformation und der grundsätzlichen Ausrichtung wird sich beim HSV durch die Transfer-Offensive nichts gravierend ändern. Die Hamburger wollen weiterhin auf eine intensive Spielweise, eine Dreier-Abwehrkette, Tempo und viele Positionswechsel bei eigenem Ballbesitz setzen. Die Außenbahnen bekommen durch Møller Wolfe und El Ouahdi mehr Qualität und sollen künftig vor allem auch für mehr Torgefahr sorgen. Genau das war in der Vergangenheit ein großes Manko.

In der Offensive ist der HSV durch die Verpflichtung von Vieira deutlich flexibler aufgestellt. Der Portugiese kann und soll künftig auch als alleiniger Zehner hinter zwei Angreifern auflaufen. Für diese Variante verfügt der HSV im Sturm mit Terem Moffi, Patson Daka, Yussuf Poulsen und Otto Stange über mehr als genug Auswahl.

Ziele

Auf Tabellenplatz 13 hat der HSV in der vergangenen Saison mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang das Ziel Klassenerhalt souverän erreicht. Wie geht es in dieser Spielzeit weiter? Muss sich die jüngste Transfer-Offensive am Ende auch in einem weiteren Schritt nach oben in der Tabelle widerspiegeln?

Aus dem Volkspark gibt es darauf ein klares „Nein“ als Antwort. „Wir werden auf keinen Fall davon sprechen, dass wir unsere Ziele verändern“, sagt Trainer Merlin Polzin und verweist darauf, dass sich auch die Konkurrenz kräftig verstärkt hat.

Zwei der Neuen beim HSV: Stürmer Terem Moffi (r.) mit Mittelfeldmann Kofi Amoako Witters

Auch in der zweiten Saison nach der Bundesliga-Rückkehr bleibt der Klassenerhalt das primäre Ziel – allerdings unter deutlich besseren Voraussetzungen. Der HSV ist nicht mehr der große Underdog der Liga. So selbstbewusst, wie der Klub zuletzt auf dem Transfermarkt aufgetreten ist, kann er nun auch auf dem Platz auftreten. Die Erwartungshaltung ist in jedem Fall gestiegen.

Finanzen

Etwa 31,5 Millionen Euro hat der HSV in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ausgegeben. Das ist knapp doppelt so viel wie vor einem Jahr. Dem gegenüber stehen rund zehn Millionen Euro an Einnahmen für Spieler, die den HSV verlassen haben. Bezahlt wurde alles durch eigene Mittel. Und die Konten sind auch noch nicht leer. Teilweise werden die Transfer-Ausgaben über mehrere Jahre verteilt.

Mehr Qualität sorgt in der Regel auch für mehr Gehalt. Durcheinandergebracht wurde das Gehaltsgefüge jedoch nicht. Die Verträge der Profis bleiben stark leistungsbezogen. Zuletzt war Yussuf Poulsen mit rund zwei Millionen im Jahr der Top-Verdiener im Team. Nun dürfte diese Rolle Vieira übernehmen, der etwa drei Millionen Euro verdienen kann. Das klingt nach sehr viel, kann sich für den HSV aber auch schnell bezahlt machen. Dabei geht es nicht nur um Vieiras Leistung, sondern auch einen möglichen Schub bei den Trikotverkäufen mit seinem Namen.