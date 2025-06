„Start hat es extrem in sich“: HSV-Rückkehr in die Bundesliga mit drei Hammer-Spielen

Spätestens ab Donnerstag wurde in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert, nun hat der HSV Gewissheit – und steht vor einem Knallstart in die Bundesliga mit gleich drei Hammer-Spielen am Stück!

Der Spielplan für die Saison 2025/26 ist da! Sieben Jahre lang hing der HSV in der Zweiten Liga fest, nun geht es direkt in die Vollen. Zum Auftakt wartet auf den der Aufsteiger das traditionsreiche Duell bei Borussia Mönchengladbach (23. oder 24. August).

Eine Woche später kommt der FC St. Pauli zum mit Spannung erwarteten Stadtduell in den Volkspark, ehe der HSV Ende August zum FC Bayern reist. Diese Partie war bereits vorab von der DFL veröffentlicht worden am Freitag um kurz vor 14 Uhr wurde nun der komplette Spielplan publiziert.

?? ??? ???????????. ?️?



2018 endete es gegen Gladbach, 2025 starten wir bei den „Fohlen“ in eine neue Zeitrechnung. ?



Euer Lieblingsspieltag? #nurderHSV pic.twitter.com/RfuB4NUS9W — Hamburger SV (@HSV) June 27, 2025

HSV erst in Gladbach, dann Derby im Volkspark

Drei Knaller-Spiele an den ersten drei Spieltagen. Da musste auch Merlin Polzin kurz durchatmen. „Es ist klar, dass es für uns in der Bundesliga nur Topspiele gegen hochklassige Gegner geben wird, aber der Start hat es dann doch schon extrem in sich und sorgt auf jeden Fall für echtes Kribbeln“, sagt Hamburgs Aufstiegstrainer und verspricht: „Wir werden in jedem Fall ab Montag nicht nur hoch konzentriert, sondern auch mit sehr großer Vorfreude in unsere Saisonvorbereitung starten.“

Kurios: Die ersten fünf Saisonpartien des HSV waren bereits im Laufe des Donnerstags geleakt worden und tauchten im Internet auf. Neben den drei Auftaktpartien stehen für die Hamburger an den Spieltagen vier und fünf das Heimspiel gegen Heidenheim und die Reise zu Union Berlin mit Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart an.

Der Nord-Klassiker gegen Werder steigt im Dezember

Worauf dürfen sich die HSV-Fans noch freuen? Dortmund kommt Anfang November (7.-9.11.) in den Volkspark. Auch der Nord-Klassiker gegen Werder Bremen steigt in der Hinrunde in Hamburg. Die DFL legte die Partie auf den 13. Spieltag (5.-7. Dezember). Das Rückspiel bei St. Pauli ist für Ende Januar (23.-25.1.) vorgesehen.

2025 gibt es erneut ein Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli WITTERS 2025 gibt es erneut ein Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli

Am letzten Spieltag der Saison wartet auf den HSV eine hohe Hürde in Leverkusen (16. Mai 2026). Wäre gut, wenn Polzins Profis schon vorher die nötigen Punkte zum Klassenerhalt gesammelt hätten.

Offen bleibt noch, wann genau die ersten Partien (darunter auch das Stadtderby) stattfinden werden. Die genaue Terminierung der DFL für die ersten fünf Spieltage folgt Anfang Juli. Die Vorfreude bei den HSV-Fans ist aber schon jetzt grenzenlos.

Die Spiele der Hinrunde im Überblick: