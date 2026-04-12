Stammspieler wieder dabei: Gute Nachricht vor dem HSV-Spiel in Stuttgart

Wenn der HSV an diesem Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim VfB Stuttgart antritt, wartet auf die Hamburger eine der anspruchsvollsten Aufgaben dieser Saison. Die Schwaben haben allein in ihren bislang 14 Heimspielen mehr Punkte geholt (32) als der HSV an allen 28 Spieltagen zusammen (31). Dazu kommen in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nun auch noch große Personalprobleme. Vor dem Auftritt beim VfB gibt es für den HSV aber auch eine gute Nachricht.

Es war eine ungewöhnliche Maßnahme: Das Abschlusstraining vor dem Stuttgart-Spiel fand am Samstag komplett im Volksparkstadion statt. Nicht einmal zum Aufwärmen kamen die Profis auf das Trainingsgelände. Zu sehen waren dort nur der gesperrte Miro Muheim sowie die verletzten Spieler Yussuf Poulsen, Alexander Røssing-Lelesiit und Jean-Luc Dompé, die eine individuelle Einheit absolvierten. Auf welche Profis Trainer Polzin beim VfB setzen kann, blieb verborgen. Die Vorbereitung lief hinter verschlossenen Türen.

Capaldo ist beim HSV nach über einem Monat zurück

Am Nachmittag machte sich die Mannschaft dann im Charterflieger auf den Weg nach Stuttgart. Am Flughafen gab es auch einen kleinen Einblick in den Kader. Nach MOPO-Informationen ist HSV-Anführer Nicolás Capaldo nach mehr als einem Monat Pause endlich wieder dabei.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel beim VfB hatte Merlin Polzin noch offengelassen, ob der Argentinier die Reise nach Stuttgart antreten würde. Schließlich war der Defensivallrounder erst einen Tag zuvor nach seiner fünfwöchigen Zwangspause wegen einer Bauchmuskelverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Die Entscheidung sollte erst nach der Abschlusseinheit am Samstag fallen. Sie fiel positiv aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschende Wende im Wirbel um HSV-Leihspieler Sahiti

Nach fünf Ligaspielen ohne Capaldo, in denen der HSV nur einmal gewann, ist der 27-Jährige nun wieder zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er am Sonntag in Stuttgart sogar direkt in die Startelf rückt. Die nötige Fitness hat er, sonst hätte Polzin ihn nicht mitgenommen. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Comeback als Joker. Gebrauchen kann ihn der HSV bei dieser Aufgabe so oder so.