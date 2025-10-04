Auf welche Profis kann HSV-Trainer Merlin Polzin am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 setzen? Im Laufe der Woche stand zumindest noch ein Fragezeichen hinter dem Aufgebot der Hamburger. Nach dem Abschlusstraining ist alles geklärt: Polzin hat eine Sorge weniger – und mehr als genug Auswahl für den Auftritt gegen Mainz.

Bei Dauerregen und herbstlichen Temperaturen bat der Coach seine Mannschaft am Samstag im Volkspark zum letzten Training vor dem Mainz-Spiel auf den Platz. Insgesamt 23 Feldspieler und drei Torhüter waren dabei, darunter auch Daniel Elfadli.

Elfadli geht es nach der Trainingspause besser

Der Defensiv-Allrounder hatte am Freitag noch pausiert. Leicht angeschlagen blieb der 28-Jährige in der Kabine. Am Samstag war er nun wieder dabei und mischte zumindest beim Aufwärmen voll mit. Sollte sich sein Zustand bis Sonntag nicht wieder verschlechtern, dürfte Elfadli gegen Mainz auflaufen.

Die HSV-Abwehr um Daniel Elfadli hielt am ersten Spieltag in Gladbach und zuletzt in Berlin hinten die Null. IMAGO/Eibner Die HSV-Abwehr um Daniel Elfadli hielt am ersten Spieltag in Gladbach und zuletzt in Berlin hinten die Null.

Polzin kann aufatmen: Nach den Ausfällen von Warmed Omari (Sprunggelenksverletzung) und Fábio Vieira (Rot-Sperre) muss kein weiterer Stammspieler ersetzt werden. Elfadli kam in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel zum Einsatz. Vor allem mit seiner Passsicherheit sorgt er immer wieder für Ruhe und Stabilität im HSV-Spiel. Mit einer Passquote von 97 Prozent ist er in dieser Kategorie derzeit der beste Spieler der Bundesliga.

Das könnte Sie auch interessieren: Explosions-Gefahr im HSV-Stadion – was Polzin über den Trainer-Vulkan denkt

Gegen Mainz kann Polzin aller Voraussicht nach wieder auf diese Qualitäten setzen. Auch Jordan Torunarigha und Yussuf Poulsen absolvierten das Abschlusstraining ohne Probleme und sind damit Optionen für den Sonntag. Fünf Feldspieler, die am Samstag noch mittrainierten, müssen allerdings auch noch aus dem Kader gestrichen werden.