Sportlich läuft es nicht mehr: Ex-HSV-Stürmer Lasogga wird zur Werbefigur

Er hat sein Lachen noch nicht verloren. Am Freitag feierte Pierre-Michel Lasogga den Nationalfeiertag Katars mit einem Instagram-Video. Der Ex-HSV-Angreifer (2013 bis 2019) weiß vermutlich, was sich in seiner Wahl-Heimat gehört. Nebenbei hat er aber auch noch einen neuen Werbezweig für sich entdeckt: Lasogga macht jetzt in Chips.

Sportlich läuft es nicht mehr. Bei seinem Verein Al-Arabi wurde Lasogga zuletzt als überschüssiger Ausländer aus dem Kader gestrichen. Da bleibt Zeit für anderes.



Der seit Dienstag 29-Jährige überraschte in den sozialen Medien mit Werbefotos für eine vegane Chips-Marke.



Verlässt Ex-HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga Katar bald?

„Ein gesunder Snack auf der Couch?“, fragte er dazu. „Aber klar doch, ran an die unfassbar leckeren Chips von Eat Real.“ Was steckt dahinter? Offenbar unterstützt Lasogga mit der Aktion vor allem seine Lebensgefährtin Sally, mit der er zwei Kinder (Tochter Milou und Sohn Joaquín) hat.

Bald aber soll der Fußball wieder im Vordergrund stehen. Lasogga steht einem Wechsel aus Katar offenherzig gegenüber.