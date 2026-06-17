Spanische Presse schwärmt schon von ihr: HSV-Talent vor Mega-Wechsel zu Top-Verein

Lotta Wrede zählte in der abgelaufenen Saison zu den größten Gewinnerinnen des HSV. Nun steht die 18-Jährige vor dem nächsten Schritt – momentan verhandelt sie in Barcelona über einen Wechsel zum Champions-League-Sieger.

Gemessen an dem Vereinsnamen könnte es Hamburgs Mega-Wechsel des Sommers werden. Kaum eine andere HSV-Spielerin begeisterte die Fans in der abgelaufenen Spielzeit so sehr wie Lotta Wrede. Die 18-Jährige wurde zum Shooting-Star des Aufsteigers und öffnete sich mit ihren Leistungen zahlreiche Türen im In- und Ausland. Eine davon führt zu Champions-League-Sieger FC Barcelona – schnappen sich die Katalanen Hamburgs Super-Talent?

Als die HSV-Frauen Mitte Mai trotz des 0:1 gegen die Bayern den Klassenerhalt feiern durften, war die Freude im Volkspark groß. Mit in der Jubeltraube dabei war auch Wrede, allerdings nicht im Trikot. Aufgrund ihrer Verletzung, die sie sich im April bei der deutschen U19 zuzog, fehlte sie in den letzten Saisonwochen. Mittlerweile spricht alles dafür, dass sie nach der Sommerpause nicht mehr in den Volkspark zurückkehren wird.

Wredes HSV-Vertrag läuft Ende des Monats aus

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Dass der HSV Wredes Ende Juni auslaufenden Vertrag noch verlängern kann, ist nahezu ausgeschlossen. Zu gewaltig ist die Konkurrenz, die um die Flügelstürmerin buhlt. Insbesondere der FC Barcelona drückt mächtig auf die Tube. Sogar die spanische Presse schwärmt schon von ihr.

Wie weit ist die Nummer mit Barcelona? Am Dienstag veröffentlichte die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ auf ihrer Internet-Plattform ein Video, das Wrede beim Besuch der Barça-Geschäftsstelle und des Trainingszentrums zeigt. Dass es sich dabei nicht um einen Urlaubs-Ausflug handelt, verdeutlicht die Tatsache, dass auch Wredes Berater Felix Seidel auf dem Video zu erkennen ist. Der frühere Journalist – ein Schwergewicht der Branche – ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur „Sei Sport“, die zahlreiche Top-Spielerinnen betreut. Darunter unter anderem die Nationalspielerinnen Giulia Gwinn (Bayern) und Sydney Lohmann (Manchester City).

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Auch die Bayern und Real haben HSV-Talent Wrede auf dem Zettel

Seidels Anwesenheit verdeutlicht, wie ernst der Poker mit Barça zu nehmen ist. Zwar ist der amtierende Champions-League-Sieger nicht der einzige Interessent, allerdings der mit der sportlich größten Strahlkraft. Zudem sollen auch Real Madrid und die Bayern an Wrede interessiert sein und ihr Interesse hinterlegt haben.

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Geht es nach „Mundo Deportivo“, die seit Jahrzehnten über eine große Nähe zum FC Barcelona verfügt, führt Wredes Weg allerdings nach Spanien. Als „ein vielversprechendes Talent mit dem wertvollsten Gut im Fußball“ bezeichnet die Zeitung die gebürtige Veerßenerin (Landkreis Uelzen) und lobt: „Die deutsche Angreiferin gilt als eine der besten Spielerinnen der nächsten Generation.“

Barcelona will Wrede behutsam aufbauen

Knackpunkt in den Gesprächen könnte die Rolle sein, die die Barça-Bosse Wrede zuschreiben wollen. Neben einem behutsamen Aufbau in der Barcelona B genannten zweiten Mannschaft (spielt in der Segunda División) dürfte für Wrede entscheidend sein, dass sie regelmäßig mit dem A-Kader trainieren und auch dort auf Einsätze hoffen darf. All diese Dinge wurden am Dienstag zwischen den Parteien besprochen. Wredes Management wollte sich auf MOPO-Nachfrage nicht zum Stand der Gespräche äußern.





Der HSV würde aufgrund von Wredes Ablösefreiheit nicht an dem Wechsel partizipieren – ganz gleich, wohin der Weg des Talents letztlich führen wird. Sollte wirklich Barça den Zuschlag erhalten, könnte es sogar bald zu einem Wiedersehen der besonderen Art kommen: Auch Ex-HSV-Spielerin Lisa Baum (wechselte vor einem Jahr zu RB Leipzig) soll großes Interesse der Katalanen auf sich gezogen haben.