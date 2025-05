Zum Abschluss: Sorgt Torjäger Selke noch für einen HSV-Rekord?

Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt das große HSV-Finale in der Zweiten Liga. Mit einem Sieg beim „Kleeblatt“ aus Fürth wollen sich die Hamburger nach dem Aufstieg auch die Zweitliga-Meisterschaft sichern. Besonders heiß dürfte Davie Selke auf das Spiel sein. Für den Torjäger geht es zum Abschluss noch um einen persönlichen Titel und einen HSV-Rekord in Liga zwei.

Ob Selke beim HSV eine Zukunft hat oder ob sich der Torjäger in diesem Sommer direkt in das nächste Abenteuer stürzen wird, ist noch offen. Erst nach dem letzten Spieltag wollen sich alle Beteiligten zusammensetzen. Der Ausgang ist offen. Vertragslaufzeit und Gehalt sind entscheidende Knackpunkte. Selke liegen bereits mehrere andere Angebote vor. Eine Entscheidung soll nach dem Fürth-Spiel fallen.

Selke mit Abstand auf HSV-Platz eins im Torjäger-Ranking

Selke will dann als Torschützenkönig der Zweiten Liga in die Verhandlungen gehen. Aktuell liegt er bei 22 Treffern. Da kann kein anderer Zweitliga-Profi in dieser Saison mithalten. Platz zwei im Torjäger-Ranking teilen sich nach 33 Spieltagen Martijn Kaars (Magdeburg), Fisnik Asllani (Elversberg) und Ragnar Ache (Kaiserslautern) mit jeweils 18 Toren. Schon fünffach müsste einer dieser Angreifer am letzten Spieltag treffen, um Selke noch die Torjägerkanone streitig zu machen.

Selke selbst wird alles dafür tun, seine persönliche Ausbeute am Sonntag noch mal auszubauen. Auch ein HSV-Rekord ist für ihn am letzten Spieltag noch möglich. 22 Tore in einer Zweitliga-Saison sind beim HSV auch schon Robert Glatzel gelungen. Der Angreifer kam sogar in zwei Spielzeiten auf diese Anzahl. Besser war bislang nur Simon Terodde, der in der Saison 2020/21 insgesamt 24 Treffer erzielte und damit den Tor-Rekord beim HSV in einer kompletten Zweitliga-Spielzeit hält.

Mit zwei Toren in Fürth kann Selke am Sonntag diesen HSV-Rekord von Terodde einstellen. Der Gegner würde dazu passen. In den Hinrunde traf der 30-Jährige beim 5:0-Erfolg gegen die Franken doppelt für den HSV. Auch sein erstes Zweitliga-Tor hat Selke vor knapp zehn Jahren mit Leipzig gegen Fürth erzielt (2:2 im August 2015). Trifft er nun in seinem womöglich letzten Auftritt in Liga zwei erneut gegen Fürth? Er könnte damit Geschichte schreiben …