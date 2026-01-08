mopo plus logo
Klaus Michael Kühne reibt sich am Auge

Klaus-Michael Kühne ist mit seiner Kühne Holding nach dem HSV e.V. ​​​​​​​der zweitgrößte HSV-Aktionär. Foto: picture alliance/dpa

paidSorgen um Kühne! HSV-Investor mit schweren gesundheitlichen Problemen

Es ist zuletzt still geworden um den Mann, der so viele Fäden wie kaum ein anderer Hamburger in seinen Händen hält. Regelmäßig hatte sich Klaus-Michael Kühne in den vergangenen Jahren zum HSV geäußert – oftmals kritisch, aber stets getragen von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Diese sind für den Verein nach dem Aufstieg im Sommer 2025 wieder angebrochen, doch Kühne hielt sich seitdem auffallend zurück. Diese sind für den Verein nach dem Aufstieg längst wieder angebrochen, doch Kühne hielt sich seitdem auffallend zurück. Offenbar aus ernstem Grund: Der 88-Jährige soll gesundheitlich schwer angeschlagen sein. Die Hintergründe.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

