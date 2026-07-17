Mehrere hundert Fans wollen den HSV ins Trainingslager im österreichischen Längenfeld begleiten. Doch es gibt etwas, das die Reise negativ beeinflussen könnte.

Wolken über Längenfeld: Bereits 2017, bei ihrem letzten Abstecher ins Ötztal, war für den HSV nicht alles eitel Sonnenschein. Witters

Längenfeld bereitet sich auf eine Invasion der HSV-Fans vor. Wenn die Profis von Trainer Merlin Polzin ab Sonntag für sechs Tage ihre Betten im Luxus-Tempel „Aqua Dome“ beziehen, werden sie von Hunderten ihrer Anhänger begleitet. Doch so groß die Begeisterung rund um den Verein auch ist: Mittlerweile ziehen dunkle Wolken über dem Trainingslager im österreichischen Ötztal auf. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Zahlreiche Fans freuen sich bereits seit Wochen auf den Trip ins Nachbarland. Bereits zum fünften Mal seit Sommer 2007 bezieht der HSV in Längenfeld Quartier, auch für den Anhang bieten die Trainingsplätze mit ihrer Tribüne beste Rahmenbedingungen. Genaue Angaben darüber, wie viele Fans während der Tage dabei sein werden, gibt es nicht. Der HSV aber rechnet mit deutlich mehr Anhängern als zuletzt während des Trainingslagers im dänischen Helsingør.

Da waren es in der Spitze 250 Anhänger. In Österreich könnten es zumindest 400 sein – weil viele Fans ihren Sommerurlaub extra nach Tirol verlegten, um ihren Lieblingen nahe zu sein. Das macht Sinn. Ein Trip in die Alpenrepublik ist deutlich günstiger als ins teure Skandinavien.

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Die HSV-Tage in Österreich könnten kalt werden

Ob die Tage dann aber auch wirklich immer so großen Spaß bringen werden, muss sich zeigen. Denn der Wetterbericht für die Tage in Längenfeld verheißt wenig Gutes. Bereits für dieses Wochenende werden mittlere bis starke Gewitter vorhergesagt. In der kommenden Woche soll es nahezu jeden Tag regnen, für Dienstag und Donnerstag werden Temperaturen von in etwa acht bis 14 Grad vorhergesagt. Das hätte mit den erhofften Sonnentagen nicht mehr viel zu tun. Wird der HSV-Abstecher womöglich zur Frust-Reise?

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Nein, sagen sie in Längenfeld. Weil die mächtigen Berge rund um den malerischen Ort dann doch zahlreiche Wolken abhalten würden und zumindest nicht von nervendem Dauerregen auszugehen sei. Eine Garantie aber gäbe es natürlich nicht. Abwarten …

HSV-Duo setzte am Donnerstag mit dem Training aus

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Klar ist hingegen, dass sämtliche Profis des HSV-Kaders mit an Bord sein sollen – auch ein Duo, das die etwa 300 Fans beim öffentlichen Training am Donnerstag vermissten. Keeper Daniel Heuer Fernandes klagt seit mehreren Tagen über Hüftprobleme und pausierte vorsichtshalber. Nach Möglichkeit aber soll er bereits am Freitag wieder einsteigen und tags darauf, im ersten Test des Sommers bei Rapid Wien (19 Uhr), das Tor hüten. Fabio Baldé setzte am Donnerstag aufgrund einer schmerzhaften Blase an der Ferse aus.

Mit dem Test in Wien startet der HSV in sein Österreich-Abenteuer, mit einem weiteren Testspiel wird er es abrunden. Unmittelbar vor dem Rückflug nach Hamburg geht es in Kematen (Tirol) gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim (25. Juli, 13.30 Uhr). Spätestens dann dürfte auch die Sonne aufgehen. Die Voraussagen für den Test nahe Innsbruck: herrliche 25 Grad und ein wolkenfreier Himmel.