Sonst fast nie ausverkauft: HSV-Fans machen Leipzig das Stadion voll

Ob in Mönchengladbach, bei den Bayern, in Berlin oder im Volksparkstadion – bei allen sechs Bundesliga-Spielen des HSV in dieser Saison gab es stets dasselbe Bild. Die Hamburger spielten jedes Mal vor ausverkauftem Haus. Nach der Länderspielpause geht es für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin mit dem Gastspiel in Leipzig weiter. Schon jetzt steht fest: Es wird auch für das Heimteam ein besonderes Erlebnis.

Mit einer Kapazität von 47.800 Zuschauern ist die Red Bull Arena in Leipzig aktuell das achtgrößte Stadion der Bundesliga. Komplett gebraucht wird der Platz von den Sachen allerdings nur selten. In dieser Saison war bislang noch kein Heimspiel ausverkauft. Laut der Plattform „Die falsche 9“ ist die Stadion-Auslastung in Leipzig mit 94,8 Prozent die zweitschlechteste unter allen Bundesligisten, hinter der Volkswagen Arena in Wolfsburg (84,4 Prozent).

Vier Leipzig-Heimspiele waren letzte Saison ausverkauft

Dass Leipzig mit Heidenheim und Köln in dieser Saison erst zwei Heimspiele hatte, verfälscht das Bild nicht wirklich. Bereits in der vergangenen Spielzeit reichte es mit einer Auslastung von 94,2 Prozent nur für den drittletzten Platz. Lediglich die Heimspiele gegen Bayern, Dortmund, Union und am letzten Spieltag gegen Stuttgart waren ausverkauft. Nun sorgt der HSV dafür, dass die Red Bull Arena endlich wieder komplett gefüllt sein wird.

Aktuell sind auf der Homepage der Leipziger noch vereinzelt Tickets für das HSV-Spiel am 18. Oktober verfügbar. Diese seien jedoch nur noch über den Zweitmarkt erhältlich, so die Auskunft auf MOPO-Nachfrage. „Das Spiel ist ausverkauft“, heißt es.

Der Grund für die hohe Ticketnachfrage liegt nicht primär am übermäßigen Interesse der Heimfans. Viele HSV-Anhänger sind heiß auf das Spiel. Laut Angaben der Leipziger wurden offiziell zwar „nur“ 4800 Gästetickets verkauft. Nach MOPO-Informationen haben sich jedoch zahlreiche HSV-Fans auch in anderen Blöcken der Arena Tickets gesichert. Immerhin ist das auch eines der wenigen Bundesliga-Stadien, in denen dies überhaupt in dieser Form möglich ist. Am Ende wird mit bis zu 7000 HSV-Anhängern in Leipzig gerechnet.