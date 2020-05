Sohn des TV-Stars trifft doppelt: Die U21 des HSV feiert die Maxi-Geissen-Show

Traumstart für die U21 des HSV vor 550 Fans! 5:1 zum Regionalliga-Auftakt gegen den Heider SV – die Rothöschen zaubern sich zum Super-Sieg. Einleiter und Vollstrecker: Maximilian Geissen. Der 20-Jährige eröffnete den Torreigen (13.) und stellte auch den Endstand her (90.+3). Dazwischen trafen Kusi Kwame (43.), David Quade (Eigentor, 48.) und Tobias Fagerström (73.).

Geissen sagte nach dem Abpfiff: „Der Trainer hat mir gesagt, dass ich beim letzten Tor mal mit nach vorne gehen soll. Das hat gut geklappt. Es war mein erstes Kopfballtor. Wenn man im ersten Spiel gleich zwei Buden macht, dann kann man nur hoffen, dass es so weiter geht.“

Papa Oliver Geissen jubelt mit

In der letzten Spielzeit war dem Sohn von TV-Moderator Oliver Geissen, der seinem Maxi zujubelte, kein einziger Treffer gelungen. Nun jubelte der gebürtige Hamburger gleich doppelt. Da zeigte sich auch der neue U21-Trainer Hannes Drews zufrieden. „Das Ergebnis ist deutlich. Kompliment an meine Mannschaft. Maxi wollte gerne mehr Torgefahr ausstrahlen. Dass er noch per Kopf trifft, ist dann natürlich sensationell.“