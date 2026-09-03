Der Weltmeister schwärmt vom neuen BVB-Duo und reagiert emotional auf die Verletzung. Auch zum HSV-Transfer Fábio Vieira hat Christoph Kramer eine klare Meinung.

Die Bundesliga zieht die Fans aus ganz Deutschland wieder in ihren Bann. Zu Beginn der neuen Woche stand das Transferfinale im Fokus, zuvor war aber bereits wieder gespielt worden in den Stadien der Nation – und auch Christoph Kramer schaute am ersten Spieltag genau hin. Das erste Topspiel der neuen Saison zwischen Borussia Dortmund und dem HSV (2:0) löste gemischte Gefühle bei dem Weltmeister von 2014 aus.

Der verdiente Heimsieg des BVB gegen die Hamburger wurde von dem Kreuzbandriss bei Neu-Borusse Giannis Konstantelias überschattet. Der Grieche hatte vor der Pause das zweite Dortmunder Tor erzielt und somit einen überzeugenden Auftritt vorläufig gekrönt. Zu Beginn der zweiten Hälfte verdrehte er sich dann aber das Knie und musste vom Platz. Die Diagnose am Folgetag schockte die Schwarz-Gelben – und auch Fußballliebhaber Kramer.

Ich weiß nicht, ob ich schon mal so traurig wegen einer Verletzung war. Christoph Kramer

Verletzung von Konstantelias schockte auch Kramer

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„Ich weiß nicht, ob ich schon mal so traurig wegen einer Verletzung war – entweder noch nie, oder es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann“, sagt der Ex-Nationalspieler im Podcast „Copa TS“. Kramer verfolgte das Duell zwischen dem BVB und dem HSV mit viel Vergnügen, auch und gerade wegen Konstantelias und des anderen Dortmunder Neuzugangs aus Griechenland: Konstantinos Karetsas.

Giannis Konstantelias riss sich gegen den HSV das Kreuzband. Witters

„Ich habe mich so sehr gefreut, als ich die beiden spielen gesehen habe“, berichtet Kramer und schwärmt: „Die beiden, also Karetsas und Konstantelias … ich finde das so geil, dass die beiden Griechen sind. Ich fand, dass die so eine heftige Symbiose hatten. Mir hat das so viel Spaß gemacht, den beim Spielen zuzusehen. Ich hatte seit langer Zeit mal wieder das Gefühl: Bundesliga, boah, wie geil, das ist so Kult, jetzt schon – und dann verletzt er sich. Ich war so traurig und bin es immer noch.“ Denn Konstantelias (23), der von PAOK Thessaloniki gekommen war, wird jetzt monatelang ausfallen.

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Neues BVB-Duo aus Griechenland sorgte für Begeisterung

Das kongeniale neue Duo mit Karetsas (18), der den KRC Genk für den BVB verließ, wird es für eine lange Zeit nicht gemeinsam auf dem Platz zu sehen geben. Kramer bedauert das. Denn der 35-jährige TV-Experte findet: „Die sind beide hammergut. Der Karetsas ist tatsächlich noch mal besser. Aber auch der Konstantelias … die haben so einen smoothen ersten Kontakt.“ Zudem seien die beiden Offensiv-Experten „im Gegenpressing so giftig“ gewesen.

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Die Last-Minute-Zugänge Fabio Vieira und Zakaria El Ouahdi beim HSV-Training am Dienstag. Witters

Besonders wegen Konstantelias und Karetsas kamen Kramer am Samstag die Gedanken: „Borussia Dortmund, das macht einfach nur Spaß.“ Doch die schlimme Verletzung macht den ehemaligen Gladbach-Profi nun „ganz, ganz, ganz doll traurig, und es tut mir vor allem leid für den Jungen“.

Experte Kramer über HSV-Zugang Vieira: „Sehr gut!“

Konstantelias ist beim BVB ab sofort zum Zuschauen verdammt. Der HSV hat nach der Niederlage im Signal Iduna Park wiederum einen anderen Kreativkopf verpflichtet: Fábio Vieira. Kramers Statement zu dem festen Wechsel des Portugiesen, der schon in der Vorsaison auf Leihbasis für die Hamburger aufgelaufen war und die Liga begeistert hatte, fällt im Podcast kurz, aber deutlich aus: „Sehr gut!“

Der HSV hat generell eine beachtliche Transferperiode hinter sich, die am Dienstag auch mit den Deals um Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe abgeschlossen wurde. Sportdirektor Claus Costa wird für die Kaderzusammenstellung von den Fans gefeiert. Kramer verweist aber auch die neue Sportvorständin im Volkspark. Sein knappes Urteil hierzu: „Kathleen Krüger – gute Frau.“