„Bobby kann Derbys“: So plant HSV-Coach Polzin mit Glatzel für St. Pauli

Sieben Wochen musste Robert Glatzel mit einem Muskelfaserriss aussetzen. Doch gerade rechtzeitig vor dem Stadtderby hat der HSV-Angreifer mit einem Joker-Einsatz beim 0:0 gegen Mönchengladbach sein Comeback gefeiert. Probleme gab es keine. Auch gegen St. Pauli soll er am Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dabei sein – womöglich schon wieder in einer größeren Rolle. „Bobby kann Derbys“, sagt Trainer Merlin Polzin.

Mit Damion Downs hat der HSV im Winter einen neuen Stürmer geholt. Für mehr Durchschlagskraft und Torgefahr konnte der US-Boy in seinen ersten beiden HSV-Spielen jedoch nicht sorgen. Das führte unter anderem dazu, dass zuletzt im Umfeld des Volksparks die Rufe nach mehr Spielzeit für Glatzel immer lauter wurden. Auch Polzin hat sie wahrgenommen. So einfach ist das aber nicht.

Glatzel-Comeback war für den HSV auch ein Risiko

Für gut zehn Minuten durfte Glatzel am vergangenen Samstag gegen Gladbach ran. Geplant war das eigentlich nicht. „Die medizinische Empfehlung wäre eher gewesen, ihn noch mal ein oder zwei Wochen rauszulassen“, so Polzin, der sich mit der Einwechslung letztlich für ein gewisses Risiko entschied. „Dieses Risiko sind wir gerne gegangen, aber es ist natürlich auch völlig klar, dass wir Bobby jetzt behutsam aufbauen müssen, weil er einfach viel zu lange raus war.“

Weil gegen Gladbach alles gut klappte, soll er nun aber auf jeden Fall auch im Stadtderby dabei sein. Wahrscheinlich erneut als Joker – die genaue Einsatzzeit wird der Spielverlauf bestimmen. Eine Rolle spielt auch seine besondere Derby-Erfahrung. Polzin: „Er wird am Freitag wieder mit dabei sein. Bobby kann Derbys, Bobby hat Tore ohne Ende in den Spielen gemacht, und die Serie wird er hoffentlich fortsetzen.“

Wie sieht Glatzels Bilanz im Stadtderby genau aus? Das Hinspiel gegen St. Pauli hatte der Angreifer in dieser Saison verletzt verpasst. Das letzte Zweitliga-Duell beider Klubs entschied er mit seinem Tor (1:0). Auch beim letzten Derby am Millerntor (2:2) traf Glatzel. Insgesamt hat er in sechs HSV-Spielen gegen St. Pauli bereits drei Treffer und eine Vorlage geliefert. Da kann kein anderer Profi aus dem aktuellen Aufgebot der Hamburger mithalten. Genau diese Erfolgsgeschichte soll am Freitag fortgesetzt werden – notfalls auch wieder mit einem gewissen Risiko.