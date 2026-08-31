Der HSV steht kurz vor zwei weiteren Transfers. Fábio Vieira und Zakaria El Ouahdi sollen in den Volkspark wechseln. Auch ein weiterer Neuzugang ist noch möglich.

Das Warten hat sich gelohnt: Kurz vor Transferschluss schlägt der HSV noch einmal doppelt auf dem Markt zu – und greift dafür kräftig in die Tasche. Fábio Vieira kehrt vom FC Arsenal in den Volkspark zurück. Auch für die Position auf der rechten Schiene haben die Hamburger eine Lösung gefunden.

Am Sonntag hatten die HSV-Profis nach dem 0:2 zum Liga-Auftakt in Dortmund einen freien Tag. Im Volkspark herrschte trotzdem reger Betrieb – vor allem im Athleticum. Am Mittag landete Vieira in Hamburg, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Es war nicht die einzige Untersuchung an diesem Tag. Auch der marokkanische Nationalspieler Zakaria El Ouahdi ließ sich im Volkspark durchchecken. Am Montag sollen beide ihre Verträge beim HSV unterschreiben.

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HSV hat sich nach den Spielern auch mit den Vereinen geeinigt

Mit den Spielern hatte sich der HSV bereits in den zurückliegenden Wochen geeinigt. Nun gelang in beiden Fällen auch der Durchbruch in den Verhandlungen mit den jeweiligen Vereinen. Sollte es bei den Medizinchecks keine Probleme geben, müssen nur noch letzte Details geklärt werden.

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Der Marokkaner Zakaria El Ouahdi (r.) stand zuletzt beim KRC Genk unter Vertrag. IMAGO/Photo News

Langfristige HSV-Verträge für Vieira und El Ouahdi

Sowohl Vieira als auch El Ouahdi werden in Hamburg langfristige Verträge unterschreiben. Das Duo dürfte das Niveau im Kader deutlich anheben. Vieiras Qualitäten sind beim HSV spätestens seit der vergangenen Saison bestens bekannt.

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El Ouahdi hat bereits weit über 100 Pflichtspiele für den belgischen Erstligisten KRC Genk absolviert, darunter auch mehrere Auftritte im Europapokal. Auch für die marokkanische Nationalmannschaft sammelte er bereits internationale Erfahrung.

Zusammen kommen Vieira und El Ouahdi auf einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Bezahlen wird der HSV allerdings nur gut die Hälfte. Leer ist die Kasse im Volkspark damit noch nicht. Womöglich kommt im Transferendspurt noch ein weiterer Spieler für die linke Seite hinzu. Eine Entscheidung dürfte hier allerdings erst am Dienstag fallen.