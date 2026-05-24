„Ehre, die ich nie vergessen werde!“ So verabschiedet sich Vuskovic vom HSV

Er wird fehlen, das steht schon jetzt fest. Nach einer Leih-Saison beim HSV kehrt Luka Vuskovic zu Tottenham Hotspur zurück – aber die Spuren, die der 19-Jährige im Volkspark hinterließ, bleiben. Auch Vuskovic fällt der Abschied enorm schwer. Nun richtete er via Instagram emotionale Abschiedsworte an die HSV-Fans.

Ein klein wenig kann das Abwehrjuwel noch entspannen, ehe er sich mit Kroatiens Nationalteam auf die anstehende WM vorbereiten wird. Zeit, die Vuskovic nutzte, um seinen HSV-Abschied in Worte zu fassen.

Vuskovic richtet sich via Instagram an die HSV-Fans

„Ein Jahr. Ein Verein. Eine Familie“, ließ er am Sonntag auf Englisch via Instagram wissen und unterstrich die Botschaft mit einem Herzen. „Vom ersten Tag an, als ich in Hamburg ankam, spürte ich etwas Besonderes. Die Liebe, die Leidenschaft, die Unterstützung – ihr habt mir sofort das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein.“

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Und weiter: „Dieses Trikot und die Nummer 44 im Volksparkstadion zu tragen, war eine Ehre, die ich nie vergessen werde. Wir haben unvergessliche Momente miteinander geteilt, und ich habe jedes Mal alles gegeben, wenn ich den Platz betreten habe.“

Die Nummer 44 ist beim HSV Symbol für die Vuskovic-Brüder

Die 44 ist für die Vuskovic-Familie eine ganz besondere Nummer. Bis Lukas Bruder Mario Ende 2022 wegen Epo-Dopings gesperrt wurde, trug er ebenfalls diese Rückennummer. So soll es auch wieder sein, wenn der 24-Jährige ab November dieses Jahres sein HSV-Comeback feiern darf.

Sein jüngerer Bruder dankt dem gesamten Team für ein Jahr, in dem sein Stern voll aufging: „Vielen Dank an meine Teamkollegen, das Trainerteam und vor allem an die Fans. Ihr habt mich in allem unterstützt und mir gezeigt, was dieser Verein wirklich bedeutet. Auch wenn meine Zeit hier nur eine Saison dauerte, wird der HSV immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

Er kehrt zunächst zu Tottenham zurück

In der kommenden Saison wird Vuskovic so oft es ihm möglich sein wird, auf der Tribüne mitfiebern. Auch deshalb lautet sein Abschiedsgruß: „In Hamburg sagt man „Tschüss“. Danke für alles!“

Offen, wohin seine Reise im Sommer wirklich gehen wird. Zahlreiche Top-Klubs des Kontinents sind an Vuskovic interessiert. Während Tottenham am Sonntagnachmittag noch um den Klassenerhalt kämpft, halten sich hartnäckig Transfer-Gerüchte. Vor allem Spaniens Meister FC Barcelona gilt als Hauptinteressent und will in diesem Sommer Nägel mit Köpfen machen.

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Gern wäre Vuskovic beim HSV geblieben und verlieh diesem Traum auch öffentlich Ausdruck. Die Chance auf eine erneute Leihe wird es im Sommer allerdings nicht geben, das gilt als sicher. Vuskovic‘ Worte unterstreichen, dass auch er das nun als gegeben hingenommen hat.