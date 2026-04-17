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Yussuf Poulsen bejubelt ein Tor für den HSV

Sein HSV-Highlight: Beim Hinspiel gegen Bremen schoss Yussuf Poulsen das 3:2-Siegtor. Foto: WITTERS

paid„Situation ist relativ klar“: Poulsen spricht über seine HSV-Zukunft – und ein Risiko

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Mit Yussuf Poulsen und dem Timing ist das so eine Sache. Einerseits hätte er sich sein erstes HSV-Tor für kein besseres Spiel aufbewahren können als für das Nordderby-Hinspiel. Andererseits verletzte er sich immer, wenn er mal in Fahrt kam, erneut. In der MOPO gibt der Kapitän vor dem Saisonfinale ein Comeback-Versprechen. Poulsen blickt auf Bremen, wehrt sich gegen den Vorwurf einer stagnierenden Entwicklung und erklärt den HSV-Plan für den Klassenerhalt. Der Däne verrät zudem, wie er das Drama um seine Nationalelf erlebte – und wie er über seine Zukunft denkt.

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