Mit Yussuf Poulsen und dem Timing ist das so eine Sache. Einerseits hätte er sich sein erstes HSV-Tor für kein besseres Spiel aufbewahren können als für das Nordderby-Hinspiel. Andererseits verletzte er sich immer, wenn er mal in Fahrt kam, erneut. In der MOPO gibt der Kapitän vor dem Saisonfinale ein Comeback-Versprechen. Poulsen blickt auf Bremen, wehrt sich gegen den Vorwurf einer stagnierenden Entwicklung und erklärt den HSV-Plan für den Klassenerhalt. Der Däne verrät zudem, wie er das Drama um seine Nationalelf erlebte – und wie er über seine Zukunft denkt.



