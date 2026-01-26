Sind die Bayern scharf auf Vuskovic? Das ist dran an den Gerüchten um das HSV-Talent

Es brauchte schon einige Gespräche, um ihn zu beruhigen. Mittlerweile aber hat auch Luka Vuskovic das Stadtderby abgehakt. Das verunglimpfende Banner der St. Pauli-Fans und die anschließende Spuckattacke des Verteidigers im Kabinengang sind angesichts der Größe der nächsten sportlichen Aufgabe nur noch ein Randthema, denn Vuskovic wird am Samstagabend (ab 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) seine volle Konzentration brauchen: Die Bayern kommen! Für den HSV-Abwehrchef ein Spiel mit einer pikanten Note. Immer wieder werden die Bayern als einer der Vuskovic-Interessenten für die kommende Saison genannt. Was aber ist wirklich dran an den Gerüchten?

Nur gut, dass er gar nicht so genau weiß, wer alles bei ihm anklopft. Vuskovic‘ Berater haben seit Monaten alle Hände voll zu tun, nahezu täglich informieren sich nicht zuletzt die Branchenriesen Europas, ob und unter welchen Umständen ein Wechsel im kommenden Sommer denkbar wäre. „Aber mein Vater erzählt mir fast nichts darüber“, sagt der 18-Jährige im MOPO-Interview. „Er fragt mich nur, wie das letzte Training war, oder sagt mir, wie er mein letztes Spiel fand. Er meint, ich soll mich darauf fokussieren, was ich beeinflussen kann. Alles andere wäre nicht hilfreich für mein Mindset.“

Vuskovic steht bis Sommer 2030 in Tottenham unter Vertrag

Zumal die Situation ohnehin zum einen kompliziert und zum anderen überschaubar ist. Simpel, weil der an den HSV verliehene Kroate ohnehin bis Sommer 2030 in Tottenham unter Vertrag steht. Knifflig, weil jeder ihn haben will, trotz des langen Kontraktes. Nur in Nord-London schauen sie dem Vernehmen nach völlig entspannt auf das Treiben rund um ihr Abwehr-Juwel.

Ob auch der FC Bayern demnächst wieder zu den Vereinen zählen wird, die sich mit Nachdruck an Vuskovic‘ Fersen heften, dürfte sich bereits sehr bald entscheiden. Nach MOPO-Informationen nahmen die FCB-Bosse in den vergangenen Monaten zwar mehrfach Kontakt zum Management des Talents auf, die Gespräche besaßen aber in erster Linie informellen Charakter, um sich auf dem Laufenden zu halten. Aktuell befinden sich die Münchner in Vertragsgesprächen mit Stamm-Verteidiger Dayot Upamecano. Eine Hängepartie. Sollte der Franzose verlängern, hätten die Münchner weder das Geld für einen großen Abwehr-Transfer im Sommer noch die dafür nötige Planstelle. Interessant würde es allerdings werden, sollte Upamecano den Bayern-Bossen mitteilen, sich nach dieser Saison verändern zu wollen. Dann, und nur dann, könnte das Thema Vuskovic heiß werden.

Vuskovic‘ Agentur hat einen guten Draht zum FC Bayern

Davon, dass die Bayern jederzeit um den Stand der Dinge beim Shooting-Star dieser Bundesliga-Saison wissen, ist ohnehin auszugehen. Eng sind die Bande zu Vuskovic‘ Beratungsagentur „Gol International“ um Star-Agent Pini Zahavi. Bereits im vergangenen Sommer hatte man reichlich miteinander zu tun, als Jonathan Tah aus Leverkusen zu den Bayern wechselte und Leroy Sané die Münchner Richtung Galatasaray Istanbul verließ. Beide Profis lassen sich ebenfalls von Zahavis Agentur beraten.

Zugreifen können hätten die Bayern im Sommer 2023, unmittelbar bevor Tottenham den Zuschlag erhielt. Damals kickte der seinerzeit erst 16 Jahre alte Vuskovic noch für seinen Heimatverein Hajduk Split, galt aber bereits als „Wunderkind“. Die aufgerufene Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro (plus möglicher Boni) war den Münchnern allerdings zu hoch, wie „Bild“ Ende des vergangenen Jahres berichtete. Auch Vuskovic‘ Auftreten habe den Bossen nicht vollends zugesagt.

HSV-Talent Vuskovic will mit Kroatien an der WM teilnehmen

Nun haben nicht nur die Bayern den Salat, sondern auch zahlreiche andere Großklubs. Tottenham entscheidet, wie es nach dieser Saison mit Vuskovic weitergeht. Eine Spielzeit, die der Abwehrmann bei der WM mit Kroatien krönen will. Dadurch könnte sich die Transfer-Temperatur noch mal deutlich erhöhen.

Auch der HSV macht sich noch Hoffnungen, sein Supertalent eine weitere Saison lang leihen zu können – weil es Vuskovic‘ großer Traum ist, Seite an Seite mit seinem Bruder Mario aufzulaufen. Der ist bis November dieses Jahres noch wegen Epo-Dopings gesperrt, besitzt für die Zeit danach aber bereits wieder einen HSV-Vertrag. Gespräche über eine Ausweitung der Leihe gab und gibt es nach MOPO-Informationen bislang allerdings noch nicht.

Zukunftsmusik. Am Samstag will Vuskovic zunächst mal den Bayern beweisen, welche Entwicklungsschritte er in dieser Saison genommen hat. Anfang September, beim 0:5 im Hinspiel in der Allianz Arena, feierte er seinen HSV-Einstand und hatte einen denkbar schlechten Start. Knapp fünf Monate später gilt es nun, einiges geradezu rücken.