Siegtor im HSV-Test: Bobby Wood macht Werbung in eigener Sache

Länderspielzeit ist beim HSV auch immer wieder Testspielzeit. Am Donnerstag gastierte der dänische Erstligist Aalborg BK im Volkspark. Das Team von Dieter Hecking gewann den Test mit 1:0 (1:0). Für das Tor des Tages sorgte Bobby Wood.

Hecking nutzte das Spiel gegen die Dänen, um ein paar Dinge auszuprobieren. In der ersten Halbzeit setzte er mit Ewerton, Gideon Jung und Timo Letschert auf eine Dreierkette in der Abwehr, nach der Pause wurde in der Defensive auf eine Viererkette und im Mittelfeld auf eine Raute umgestellt. Der Coach war mit der Umsetzung zufrieden. „Wir haben ein bisschen etwas probiert. Wenn du dann gewinnst und zu null spielst, dann ist der Sinn und Zweck erfüllt“, erklärte Hecking.

Die Highlights der Partie im Video

Bobby Wood erzielt HSV-Tor des Tages

Defensiv hatte der HSV alles im Griff. In der Offensive sorgte Wood schon in der neunten Minute für das Highlight des Spiels. Nach Vorlage von Khaled Narey erzielte er den Siegtreffer.

Ein Tor als Eigenwerbung. In der Liga hat es für Wood in dieser Saison bislang nur für vier Joker-Einsätze (kein Tor) gereicht. Nach seinem Treffer gegen Aalborg wurde der Stürmer nun explizit von Hecking gelobt. Der Trainer: „Bobby macht es gut. Dass er das Tor macht, ist dem geschuldet, dass er in den letzten Wochen Gas gegeben hat, und so muss es ja auch sein.“

Dieter Hecking lobt Bobby Wood

Nun muss Wood dranbleiben. Dann kann er sein nächstes HSV-Tor vielleicht auch schon bei einem Pflichtspiel bejubeln. Zuletzt hat er das vor knapp einem Jahr mit Hannover beim 1:4 in Gladbach (25. November 2018) gemacht.

So hat der HSV gespielt: Mickel (46. Pollersbeck) - Letschert, Jung, Ewerton - Dudziak (46. Kittel), Kinsombi (67. Fabisch), Jairo, Leibold - Narey, Wood, Jatta