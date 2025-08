Sieg gegen Paris St. Germain – HSV-Nachwuchs begeistert in Frankreich!

Einen besseren Botschafter hätte sich der HSV nicht wünschen können. Die U21 des Vereins ist an diesem Wochenende in Frankreich zu Gast und nimmt wie schon im Vorjahr am angesehenen „Tournoi Européen“ teil. Möglich, dass die Hamburger am Ende sogar sensationell den Pokal mit nach Hause bringen – denn zum Auftakt des Turniers sorgten sie für zwei Paukenschläge.

Erst besiegte der HSV den Nachwuchs von Champions-League-Sieger Paris St. Germain mit 1:0, später legten die Rothosen gegen SM Caen nach, gewannen abermals 1:0. Damit hat der HSV vor seinem letzten Gruppenspiel gegen AS Saint-Étienne (Samstag, 10 Uhr) beste Karten, ins Finale einzuziehen.

Boakye traf für den HSV zum Sieg gegen PSG

Vor allem der Auftakt in der Bretagne geriet für den HSV-Nachwuchs zum umjubelten Erlebnis. In der auf 2 x 25 Minuten ausgelegten Partie traf Maurice Boakye gegen PSG bereits nach drei Minuten zum Sieg. Trainer Lukas Anderer schwärmte: „Es war wahrscheinlich unsere beste Leistung, seitdem wir in dieser Konstellation im Sommer zusammen sind. Diese Leistung muss man den Jungs trotz der langen Reise und dem sehr guten Gegner hoch anrechnen.“

Einmal in Fahrt ließ sich der HSV auch von Caen nicht aufhalten. Diesmal war es Glory Kiveta, der nach acht Minuten auf Vorlage von Boakye traf. Im Vorjahr unterlagen die Hamburger Caen noch mit 0:2. Schon jetzt ist klar: Der HSV wird in dem Turnier deutlich besser abschneiden als vor Jahresfrist (Platz sieben). Sogar der Cup-Sieg ist möglich. Erreichen die Hamburger das Finale, würden sie am Sonntag auf den Sieger der anderen Gruppe treffen (Rennes, Real Sociedad, Guingamp oder Lyon).

So oder so wird der HSV-Nachwuchs mit reichlich Selbstvertrauen nach Hamburg zurückkehren. Den gilt es dann in der Regionalliga zu nutzen. Nach dem 0:0 zum Start gegen den Nachwuchs von Hannover 96 geht es kommende Woche (10.8.) gegen Jeddeloh.