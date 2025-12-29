„Sie rufen an!“ Papa Vuskovic spricht über Barça-Interesse und HSV-Zukunft von Luka

Ab kommendem Freitag können die HSV-Fans ihm wieder auf die Füße schauen, dann beginnt für Luka Vuskovic und seine Kollegen die kurze Vorbereitung auf die zweite Bundesliga-Hälfte. Wie lange aber dürfen sich die Anhänger noch an den Künsten des Super-Talents erfreuen? Kurz nach Weihnachten meldete sich nun Vater Danijel zu Wort und macht den Fans Hoffnung, dass die Liaison über den Sommer hinaus fortgesetzt werden könnte.

Er muss gute Gene vererbt haben. Früher spielte Danijel Vuskovic selbst als Profi bei Hajduk Split, über die „Majstori s mora“ (Meister vom Meer) starteten auch seine Söhne Mario und Luka ihre Profi-Karrieren. Im Sommer aber endet Lukas Leihvertrag mit dem HSV. Die Fragen, die jetzt schon alle beschäftigen: Kehrt er dann zu Tottenham Hotspur zurück? Ist womöglich eine Verlängerung der HSV-Leihe möglich? Oder steht ein Transfer zu einem europäischen Topklub im Raum?

Luka Vuskovic steht bis Sommer 2031 in Tottenham unter Vertrag

Mehrfach schon betonte der 18-Jährige, dass es sein großer Traum sei, mit Bruder Mario (bis Ende 2026 wegen Dopings gesperrt) zusammen beim HSV zu spielen. Die Entscheidung, wie es ab Sommer weitergeht, obliegt allerdings allein Tottenham, wo Vuskovic bis Sommer 2031 unter Vertrag steht. „Bisher lief alles so fair wie möglich ab, die Spurs haben Lukas Meinung respektiert“, sagte Danijel Vuskovic der kroatischen Zeitung „Sportske novosti“. „Das Wichtigste für Luka im Jahr 2026 ist, dass er weiterhin so trainiert und arbeitet wie bisher. Dann wird sich alles Weitere ergeben. Er hat einen guten Weg vor sich.“

Eine Entscheidung, wie es weitergeht, werde definitiv erst nach der Saison fallen, da ist sich Papa Vuskovic sicher: „In den nächsten sechs Monaten erwarten wir positive Ergebnisse von ihm beim HSV. Danach können wir in Ruhe überlegen, wie es weitergeht, denn wenn er sich weiterhin so entwickelt, wird alles gut laufen.“

Vater Vuskovic hofft, dass sein Sohn in Deutschland bleibt

Eine Sorge nimmt das Familien-Oberhaupt dem HSV-Anhang. Nach wie vor bietet sich den „Spurs“ im Januar die Chance, die Leihe vorzeitig zu beenden, sollten mehrere Spieler der Nord-Londoner verletzt ausfallen. Davon aber kann bislang keine Rede sein. „Er wird definitiv bis Juni beim HSV bleiben, und danach werden wir uns mit Tottenham zusammensetzen und sehen, was das Beste ist“, so Danijel Vuskovic, der keinen Hehl daraus macht, in welcher Liga er seinen Sohn auch in der kommenden Saison sieht: „Ich möchte nicht, dass er einen Schritt überspringt und direkt in die englische Premier League wechselt, die meiner Meinung nach die stärkste Liga der Welt ist. Er hat noch viel Entwicklungspotenzial und er ist keine Eintagsfliege. Meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht für ihn, in Deutschland zu bleiben. Es ist eine große Sache, dass er sowohl für die Jugendmannschaft als auch schon für die A-Nationalmannschaft seines Landes spielt.“

Tatsächlich gilt Vuskovic nach seiner rasanten Entwicklung als klarer Kandidat für den WM-Kader der Kroaten. Auch sein Marktwert stieg zuletzt rapide an. Die Experten des Portals transfermarkt.de stuften ihn von 18 Millionen Euro (zum Saisonstart) auf 40 Millionen hoch. Gemessen an diesem Betrag ist Vuskovic der wertvollste HSV-Profi aller Zeiten.

Auch der FC Barcelona hat Luka Vuskovic auf dem Zettel

Klar, dass nahezu alle europäischen Großvereine Schlange stehen, um dem Talent einen Wechsel schmackhaft zu machen. Kürzlich berichtete auch die MOPO vom Interesse des FC Barcelona und anderer Top-Vereine. Dies bestätigt nun auch Vater Vuskovic: „Sie rufen an, sehr viele sogar, aber ich schenke dem keine Beachtung, denn alles wird sich von selbst regeln. Ich lasse es einfach so weiterlaufen. Es gibt Leute, die sich darum kümmern und uns von Zeit zu Zeit informieren.“

Instagram/hnkhajduk

Tottenham sitzt jederzeit mit im Boot. Offen, wie die „Spurs“ im Sommer mit Vuskovic planen. Das ist auch seinem Vater noch ein Rätsel: „Ich weiß nicht, ob Tottenham ihn ausschließlich als ihren zukünftigen Spieler sieht oder ob sie bei einem passenden Angebot zu einem Transfer bereit wären. Lukas Ziel ist es, mit dem HSV Erfolge zu erzielen und mit Kroatien zur Weltmeisterschaft zu fahren.“

Der HSV-Anhang tut in jedem Fall gut daran, in den kommenden Monaten vielleicht doch hin und wieder beim Training im Volkspark vorbeizuschauen. Sicher ist sicher – denn es könnten die letzten Monate des Top-Talents beim HSV sein.