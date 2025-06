Serienmeister, Weltstar, Arbeitsloser: Das macht die letzte Bundesliga-Elf des HSV

Nach sieben Jahren Zweitklassigkeit ist der HSV endlich zurück auf der großen Fußballbühne. Ab diesem Sommer gibt es im Volkspark wieder Bundesliga-Spiele. Was aber ist aus der Mannschaft geworden, die beim bislang letzten Erstliga-Spiel der Hamburger am 12. Mai 2018 gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Platz stand? Viele sind auch heute noch aktiv, einige suchen aktuell einen neuen Verein. Viele von ihnen sammelten seither fleißig Titel. Und einer ist sogar immer noch beim HSV. Die MOPO gibt den großen Überblick.

Julian Pollersbeck (30): Er blieb nach dem Abstieg zunächst im HSV-Tor. 2020 wechselte er zum französischen Erstligisten nach Lyon, kam dort aber kaum zum Einsatz. Es folgten Stationen beim FC Lorient (Frankreich) und 1. FC Magdeburg als Ersatzkeeper. Seit 2024 ist er bei Jahn Regensburg unter Vertrag und dort gerade in die Dritte Liga abgestiegen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Ex-HSV-Kapitän Sakai holte gleich mehrere Titel

Gotoku Sakai (34): Der Abstiegskapitän der Hamburger spielt seit 2019 für Vissel Kobe in Japan und ist dort klarer Stammspieler (232 Einsätze). Gleich mehrere Titel hat der Außenverteidiger in den vergangenen Jahren gesammelt. 2023 und 2024 wurde er in Japan Meister, 2019 und 2024 Pokalsieger, 2020 Superpokalsieger. Außerdem wurde er 2023 in die Top-Elf der japanischen Liga gewählt. Ein starker Aufstieg nach seinem schwachen HSV-Ende.

Kyriakos Papadopoulos (33): Der Innenverteidiger spielte nach seinem HSV-Abschied 2020 für sechs verschiedene Vereine in Kroatien, Saudi-Arabien, Rumänien und Griechenland. Zuletzt stand er bei APO Levadiakos unter Vertrag, aktuell ist „Papa“ vereinslos. Ein offizielles Karriereende hat er noch nicht verkündet.

Gideon Jung (30): Nach sieben Jahren beim HSV (143 Einsätze) wechselte der Abwehrspieler 2021 nach Fürth in die Bundesliga. Dort stieg er direkt wieder ab. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison stand er gegen den HSV auf dem Platz. Damit ist er der einzige Profi, der aktiv beim letzten Bundesliga-Spiel und beim letzten Zweitliga-Spiel der Hamburger dabei war. Einen neuen Vertrag bei den Franken erhielt er nun nicht mehr. Jung ist damit aktuell ebenfalls auf Vereinssuche.

Douglas Santos wurde in Russland zum Serienmeister

Douglas Santos (31): Der Brasilianer, der mittlerweile auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, spielt seit 2020 für Zenit St. Petersburg und hat immer noch einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Er wurde in Russland bislang fünfmal Meister und Superpokalsieger, dazu zweimal Pokalsieger. Sein Vertrag bei Zenit läuft noch bis 2027.

Matti Steinmann (30): Der defensive Mittelfeldspieler lernte nach seinem HSV-Abschied 2019 die Welt kennen, spielte in Dänemark, Neuseeland, Indien und Australien. Seit 2023 ist er nur noch für Drochtersen/Assel in der Regionalliga Nord aktiv.

Lewis Holtby (34): Beim bislang letzten Bundesliga-Spiel der Hamburger erzielte er das letzte Erstliga-Tor für den HSV. War nach dem Abstieg zunächst noch ein Jahr in der Zweiten Liga dabei. Verbrachte danach zwei Spielzeiten beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers und fand im Anschluss in Kiel noch sein spätes Glück. Mit den Störchen gelang ihm der Aufstieg in die Bundesliga, nach dem Abstieg wurde sein Vertrag nun allerdings nicht mehr verlängert. Auch Holtby ist auf der Suche nach einem neuen Klub.

Aaron Hunt (38): Blieb nach dem Abstieg noch drei Spielzeiten beim HSV und war dabei lange Zeit Kapitän. Sportlich konnte er jedoch nur noch bedingt helfen. Im Sommer 2021 war für ihn im Volkspark Schluss, ein halbes Jahr später gab er seine Karriereende bekannt.

Kostic startete nach HSV-Abschied international durch

Filip Kostic (32): Der Serbe verließ nach dem Abstieg den HSV und machte Karriere. 2022 gewann er mit Eintracht Frankfurt die Europa League, 2024 wurde er mit Juventus Turin in Italien Pokalsieger. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler an den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, sein Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2026.

Tatsuya Ito (27): War beim letzten HSV-Bundesliga-Spiel der jüngste Profi in der Startelf. Den Durchbruch schaffte er in Hamburg nie. Wechselte 2020 nach Belgien (St. Truiden), kam zwei Jahre später zurück nach Deutschland und schaffte mit Magdeburg den Aufstieg in die Zweite Liga. War beim FCM lange Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte er dann zum japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale.

Bobby Wood (32): Der US-Boy flog beim letzten Bundesliga-Spiel der Hamburger mit Gelb-Rot vom Platz. Wurde nach dem Abstieg zunächst nach Hannover verliehen, blieb dort aber genauso glücklos wie danach auch beim HSV in Liga zwei. 2021 wechselte er in die USA. Dort war der Stürmer zuletzt für MLS-Klub New England Revolution tätig. Sein Vertrag wurde Ende vergangenen Jahres allerdings nicht verlängert. Wood ist damit aktuell ohne Verein.

Als Ersatzspieler waren beim bislang letzten Bundesliga-Spiel im Mai 2018 Tom Mickel (36), Rick van Drongelen (26), Albin Ekdal (35), Sejad Salihovic (40), Nicolai Müller (37), Bakery Jatta (26) und Luca Waldschmidt (29) dabei. Müller, Salihovic und Mickel haben ihre Karriere bereits beendet. Van Drongelen spielt erfolgreich in der Türkei (Samsunspor), Ekdal lässt seine aktive Laufbahn in Schweden (Djurgårdens IF) ausklingen. Mit Waldschmidt (1. FC Köln) gibt es ein Wiedersehen in der Bundesliga, Jatta ist der einzige HSV-Absteiger, der auch nach der Bundesliga-Rückkehr in Hamburg noch dabei ist.