„Sensationeller Transfer“: HSV-Boss Kuntz erklärt, warum Selke dennoch weg ist

Es war ein besonderer Nachmittag für die HSV-Anhänger. Rund 600 Fans trafen sich am Mittwoch Im Trainingslager in Herzogenaurach mit der Mannschaft, den Trainern und den Bossen. Neben vielen Autogrammen und Fotos gab es auch eine Talk-Runde, bei der Sportvorstand Stefan Kuntz mit Fragen gelöchert werden durfte. Gesprochen wurde unter anderem über Davie Selke und Mario Vuskovic.

Auch wenn die Fans im Trainingslager diesmal nur wenig von der Arbeit der Profis mitbekommen, bis auf eine Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert wird, war die Stimmung unter den Anhängern bestens. Viele nutzten beim Treffen mit dem Team am Mittwoch dann auch die Chance, um ein paar Fragen loszuwerden. Neben Saisonzielen und weiteren Transfers wurde dabei auch noch mal der Abgang von Selke thematisiert.

Warum hat der Torschützenkönig der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag beim HSV bekommen? Das wollte ein Anhänger von Kuntz wissen. Der Sportvorstand klärte den kompletten Vorgang noch mal im Detail auf. „Wir wollten mit Davie im März verlängern, haben uns aber nicht auf einen Vertrag einigen können“, so Kuntz, der betonte, dass es Selkes Wunsch war, die Option auf eine automatische Vertragsverlängerung aus dem aktuellen Kontrakt zu streichen, da er „eine gewisse Freiheit haben wollte“.

Diesem Wunsch wurde entsprochen, obwohl es für beide Seiten auch ein Risiko war. Letztlich sollte aber alles dem Endspurt im Aufstiegskampf untergeordnet werden. „Davie hat so viel für uns gemacht, deswegen haben wir respektiert, dass er im Sommer eventuell freiwerden wollte.“

Poulsens Erfahrung soll dem HSV weiterhelfen

Yussuf Poulsen posiert vor der HSV-Raute. WITTERS Yussuf Poulsen posiert vor der HSV-Raute.

Nach der Saison änderte sich die Situation dann. Neben Robert Glatzel, der noch einen Vertrag bis 2027 hat, wurde ein anderer Spielertyp für den Sturm gesucht und mit Yussuf Poulsen dann auch gefunden. „Wir hoffen, dass er uns ein bisschen weiterhilft, weil er auf der höchsten Ebene ein paar mehr Spiele gemacht hat“, so Kuntz, der gleichzeitig Selkes Verdienste für den HSV noch mal hervorhob. „Davie war ein sensationeller Transfer. Wir haben Davie sehr viel zu verdanken, man muss aber manchmal auch akzeptieren, dass sich die Wege unterschiedlich weiterentwickeln. Wir haben ihn weiter lieb.“

Kuntz über Vuskovic: „Mario geht es extrem gut“

Viel Liebe vom HSV und seinen Fans gibt es weiterhin auch für Vuskovic. Wie geht es dem Kroaten, der nach seiner Doping-Sperre noch ein Jahr zum Zuschauen gezwungen ist? Auch das wollten die Anhänger von Kuntz wissen. „Mario geht es extrem gut, außer dass er kein Fußball spielen kann“, antwortete der Sportvorstand, der die große Loyalität der kompletten HSV-Familien in diesem Fall noch mal hervorhob. Gleichzeitig erklärte der 62-Jährige, das man im „ständigen Austausch“ mit Vuskovic sei, er sehr oft in Hamburg und soweit es aufgrund seiner Sperre erlaubt sei, auch am Vereinsleben teilnimmt. Kuntz: „Wir freuen uns auf den September 2026, wenn er dann endlich wieder bei uns auflaufen darf.“