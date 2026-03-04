Nur Kane besser als Selke: Führt der Ex-HSV-Held sein Team nach Europa?

So gut wie Davie Selke knipse in der vergangenen Saison kein anderer Zweitliga-Stürmer. Der heute 31-Jährige netzte 22-mal, avancierte zum Torschützenkönig und damit zum Garanten für den Hamburger Aufstieg. Selke stand für Treffsicherheit, schaffte eines im HSV-Trikot aber nie: in vier aufeinanderfolgenden Ligaspielen eine Bude zu erzielen. Bei Basaksehir Istanbul ist ihm dies nun gelungen. Der Angreifer ist in absoluter Gala-Form.

Betrachtet man die Top-10-Ligen Europas, zu denen auch die türkische Süper Lig zählt, war im Februar 2026 nur ein Profi vor dem gegnerischen Kasten erfolgreicher als Selke: Bayern-Star Harry Kane (32). Der Engländer traf im zweiten Monat des Jahres achtmal, verbuchte zuletzt vier (!) Bundesliga-Doppelpacks in Serie – zuletzt auch beim 3:2-Erfolg in Dortmund. Direkt dahinter folgt im Ranking auf transfermarkt.de jedoch schon der Ex-HSV-Liebling.

Selke kam im Februar auf fünf Tore, genauso wie Serhou Guirassy (29, Borussia Dortmund), der Kolumbianer Luis Suárez (28, Sporting Lissabon), der Nigerianer Paul Onuachu (31, Trabzonspor), der Belgier Mika Godts (20, Ajax Amsterdam), der Ex-Bundesliga-Profi Thorgan Hazard (32, RSC Anderlecht), der ehemalige St. Pauli-Leihspieler Rodrigo Zalazar (26, SC Braga) und der Portugiese Ricardo Horta (31, auch SC Braga). So wenig Spielzeit wie Selke brauchte aber keiner aus diesem Septett für diese Treffer-Ausbeute: Der Ex-Hamburger knipste alle 54 Minuten.

Nuri Şahin (M.) ist in der Türkei der Trainer von Davie Selke (l. am Bildrand). Die beiden spielten in Deutschland einst zusammen für Werder Bremen. picture alliance / Anadolu | AÄÄ±t Erdi Ulukaya Nuri Şahin (M.) ist in der Türkei der Trainer von Davie Selke (l. am Bildrand). Die beiden spielten in Deutschland einst zusammen für Werder Bremen.

Nachdem er in Basaksehirs Süper-Lig-Partien gegen Eyüpspor (2:1), Stadtrivale Besiktas (2:3) und Alanyaspor (2:1) jeweils einmal erfolgreich gewesen war, schlug Selke am vergangenen Freitag gegen Konyaspor (2:0) zweimal zu und wurde damit zum Matchwinner. Der gebürtige Schorndorfer genießt unter dem neuen Trainer Nuri Şahin das volle Vertrauen und stand zuletzt sechsmal in der Startelf. Der ehemalige BVB-Chefcoach Şahin hatte Basaksehir im September übernommen und kann auf einen Punkteschnitt von 1,79 pro Partie verweisen. Bei den vergangenen elf Ligaspielen verloren die Istanbuler nur einmal, die Belohnung sind insgesamt 39 Zähler und Tabellenplatz sechs.

Basaksehirs Rückstand auf den Tabellenvierten Besiktas und damit den – Stand jetzt – ersten Europapokal-Platz beträgt aktuell sieben Punkte. Möglich ist aber auch, dass am Ende dieser Süper-Lig-Saison auch der fünfte Rang ausreichen wird, um an der Qualifkation zur Conference League 2026/27 teilzunehmen. So war es schon im Vorjahr, als der türkische Meister Galatasaray auch den nationalen Pokal (Türkiye Kupasi) gewann und deshalb ein weiterer Europa-Startplatz vergeben wurde. Als Tabellenfünfter der vergangenen Spielzeit war Basaksehir in der Quali zur Conference League dabei, scheiterte trotz eines Selke-Tores aber letztlich an CS U Craiova aus Rumänien (1:2/1:3).

Von Ende August bis Ende Oktober fiel der Aufstiegsheld des HSV dann wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung aus. Ohne Selke im Kader gewann Basaksehir in dieser Zeit nur einmal. Mit dem Routinier auf dem Platz und Şahin an der Seitenlinie läuft es für den Verein aus der Hauptstadt inzwischen aber wieder. Und wenn Selke weiter so trifft wie im Februar, dürften die Europa-Träume zeitnah noch größer werden. „Es geht sehr emotional zu, die Liga macht Spaß“, hatte der Torjäger im Dezember zur MOPO gesagt und von seinem Abenteuer geschwärmt: „Es ist eine coole Erfahrung für uns als Familie. Istanbul ist eine sehr lebenswerte Weltstadt.“ Genauso wie Hamburg. Das Duell seiner ehemaligen Klubs HSV und RB Leipzig (1:2) dürfte Selke am Sonntag vor dem Fernseher verfolgt haben. Denn er hatte bereits im Interview vor drei Monaten verraten: „Ich schaue wirklich jedes Spiel des HSV und fiebere mit.“