HSV-Stürmer Otto Stange spielt im Deutschland-Trikot bei der U19-EM groß auf. Das war 2014 auch Davie Selke gelungen, der damals sogar einen Rekord aufstellte. Nun hofft der ehemalige HSV-Angreifer auf eine neue Bestmarke.

Mit dem enttäuschenden Aus im Sechzehntelfinale hat sich Deutschland einmal mehr viel zu früh von der WM verabschiedet. Doch es gibt in diesem Sommer mit der U19-EM auch noch ein Turnier, bei dem eine DFB-Auswahl weiterhin sehr erfolgreich dabei ist. Einen großen Anteil daran hat HSV-Talent Otto Stange, der auf dem besten Weg ist, eine ganz besondere Geschichte zu schreiben.

Mit dem 4:0-Erfolg gegen den Nachwuchs aus Wales hat sich die deutsche U19-Nationalmannschaft bereits vorzeitig für das EM-Halbfinale qualifiziert. Wie schon beim 4:3-Auftaktsieg gegen Dänemark gehörte Stange erneut zu den Torschützen. Mit drei Treffern nach zwei Spielen führt er zusammen mit dem Spanier José Antonio Morante die Torjägerliste des Turniers an. Gleichzeitig setzt der HSV-Angreifer eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte im deutschen U19-Team fort.

Stange hat in zehn U19-Länderspielen elf Tore erzielt

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Insgesamt hat Stange für die Mannschaft von Trainer Christian Wörns in zehn Länderspielen schon elf Treffer erzielt. Damit teilt er sich in der ewigen Torjägerliste der deutschen U19 aktuell Platz drei mit Mario Gomez. Vor ihm liegen in diesem Ranking lediglich Leverkusens Toptalent Francis Onyeka (13 Treffer) und Ex-HSV-Stürmer Davie Selke (14). Letzterer drückt ihm nun aus der Ferne die Daumen.

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„Otto ist ein sehr lernwilliger Junge. Wir hatten einen sehr guten Draht zu meiner Zeit in Hamburg“, sagt Selke, den mit Stange vor allem der gemeinsame Glaube an Jesus verbindet. Beim HSV hat Selke Stange viele Tipps gegeben. Auch weil er aus eigener Erfahrung weiß, wie hilfreich es ist, wenn man als junger Spieler von erfahrenen Profis unterstützt wird.

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Für Selke war der Titel bei der U19-EM der Karriere-Startschuss

Auch wenn Selke mittlerweile für Basaksehir Istanbul in der Türkei spielt, ist er weiterhin im Austausch mit dem HSV-Stürmer. „Natürlich verfolge ich auch die EM“, sagt er. „Ich freue mich sehr über Ottos Trefferquote. Bei mir war es damals ein Startschuss, als wir die U19-EM gewonnen haben. Danach ging es für mich als Profi in Bremen in der Bundesliga so richtig los.“

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Otto ist ein sehr lernwilliger Junge. Wir hatten einen sehr guten Draht zu meiner Zeit in Hamburg. Davie Selke

Das war 2014. Damals holte Deutschland letztmals den Titel bei der U19-EM. Selke war mit sechs Treffern Torschützenkönig des Turniers. Nun hofft er, dass Stange einen ähnlichen Weg einschlägt, die EM bis zum Ende erfolgreich spielt und dann beim HSV die nächsten Schritte in der Bundesliga macht. Dafür würde er auch gerne seinen Tor-Rekord in der U19 abgeben.

Selke sieht HSV-Stürmer Stange auf einem „super Weg“

„Ich würde mir wünschen, dass er den Rekord knackt. Und ich würde es mir auch wünschen, dass er auch bei dem Turnier jetzt die Torjäger-Kanone holt und nach 2014 mal wieder der Titel gewonnen wird“, sagt Selke, der Stange grundsätzlich auf einem „super Weg“ sieht. „Bei Otto ist es wichtig, dass er seine Zielstrebigkeit, die er auch bei seinem letzten Tor bei der EM gezeigt hat, noch häufiger auf dem Platz anwendet. Eigentlich hat er alles dafür, um ein guter Bundesligastürmer zu werden. Aber ein paar Schritte muss er noch gehen.“

Die nächste Aufgabe wartet auf den 19-Jährigen am Samstag um 15 Uhr im letzten EM-Gruppenspiel gegen Spanien. Danach geht es im Halbfinale weiter. Nicht nur Selke wird alles verfolgen und die Daumen drücken.