Sekunden fehlen! HSV-Frauen verpassen sicheren Klassenerhalt in der 97. Minute

Eine ganz bittere Niederlage vereitelt die vorzeitigen Klassenerhaltsfeiern der HSV-Kickerinnen. Ein Punkt in Köln hätte gereicht, doch in der Nachspielzeit verloren die Hamburgerinnnen noch mit 1:2 (0:1). Nun muss im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Überteam Bayern München noch gerechnet werden.

Svea Stoldt schlug die Hände über ihrem Kopf zusammen. Die HSV-Verteidigerin, die alle 25 Saisonspiele mitgemacht hat, hatte gerade einen der bittersten Momente der Saison erlebt. In der siebten von acht Minuten Nachspielzeit hatte Dora Zeller doch noch den Siegtreffer für die Rheinländerinnen erzielt. Rund 60 Sekunden fehlten, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben.

Enttäuschend, aber dann doch nicht existenzbedrohend. Die Freitagabend-Niederlage von Abstiegskonkurrent Essen in Nürnberg (0:3) hatte die Situation für die Hamburgerinnen deutlich entspannt. Schon ein Unentschieden würde zum sicheren Klassenerhalt reichen, selbst eine knappe Niederlage wäre noch mit einer komfortablen Ausgangsposition verbunden.

Krüger setzt das erste Zeichen für den HSV in Köln

Eigengewächs Melina Krüger, seit dem Trainerwechsel zu Rodolfo Cardoso wieder regelmäßig auf der Außenbahn unterwegs, setzte das erste Zeichen und holte nach nur 15 Sekunden eine Ecke heraus – die aber ebenso wenig eine Abnehmerin fand wie eine Freistoßflanke von Camilla Linberg (4.) kurz darauf.

Lea Paulick bekam erst durch Anna-Lena Stolze (18.) ihren ersten Ball zu halten. Fünf Minuten später stand die HSV–Torhüterin richtig im Mittelpunkt, als Lydia Andrade (23.) nach einem Ausrutscher der Hamburger Kapitänin Pauline Machtens allein aufs Tor zulief. Sehr zur Freude der Hamburger Fankurve in ihrem Rücken behielt Paulick die Nerven und vereitelte Andrades Großchance mit einer starken Beinabwehr.

Starke Parade: Lea Paulick verhindert gegen Lydia Andrade (zunächst) die Kölner Führung. imago/Beautiful Sports Starke Parade: Lea Paulick verhindert gegen Lydia Andrade (zunächst) die Kölner Führung.

Ihre Vorderleute fanden aber nach der agilen Anfangsphase inzwischen zu wenig Entlastung – und das wurde bestraft. Die zu weit aufgerückte HSV-Abwehr fand kein Mittel gegen einen langen Ball auf Stolze, deren Pass Andrade (30.) zum Kölner 1:0 verwertete. Zwei Chancen binnen fünf Minuten darf man der Schweizerin im Geißbock-Trikot nicht gewähren. Doch die Hamburger Verteidigerinnen Annaleen Böhler und Michela Croatto konnten da ebenso wenig eingreifen wie Paulick.

Cardoso bringt kurz vor Schluss frische Offensivkräfte

Pauline Bremer (38.) verpasste es, die Kölner Führung nach einem Ballverlust von Böhler auszubauen, sodass der vorzeitige Klassenerhalt zum Pausenpfiff noch in Reichweite war. Zur zweiten Hälfte brachte Cardoso für Croatto Magou Doucouré, die kurz nach dem HSV-Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) zusammengebrochen war. Die rasch genesene Französin rettete ihr Team prompt mit einem Kopfball zur Ecke (51.) aus höchster Not. Drei Minuten später holte sich Doucouré für eine Grätsche gegen Adriana Achcinska Gelb ab.

Mitte der zweiten Hälfte brachte Cardoso mit Melanie Brunnthaler, Mia Bücheler und Vildan Kardesler weitere Offensivkräfte, doch zunächst musste Paulick gegen Bremer (67.) ein weiteres Mal den zweiten Treffer der Rheinländerinnen verhindern. Auf der Gegenseite brachte Sophie Hillebrand (69.) einen Ball aufs Kölner Tor, den FCK-Keeperin Lisa Schmitz abprallen ließ – doch zum Abstauben war keine Hamburgerin am richtigen Ort.

Dann war wieder Paulick dran, die gegen Kölns Joker Martyna Wiankowska (75.) eine Glanzparade auspackte – trotz allen Hamburger Bemühungen nach vorn waren die Gastgeberinnen ihrem zweiten Tor weiter näher als der HSV dem Ausgleich. Hamburgs Co-Trainer Phil Nabaoui sah Gelb-Rot und konnte die Schlussphase im Franz-Kremer-Stadion so nicht mehr von der Bank verfolgen.

Gelb-Rot für den Co-Trainer – Ausgleich für den HSV

„Auf geht’s, Hamburg schießt ein Tor“, sangen die Gästeanhänger:innen jetzt – und ihre Lieblinge versuchten es. Kardesler (79.) und Hillebrand überbrückten mit einem Doppelpass das Mittelfeld, doch im Strafraum wurde der HSV-Angriff gestoppt. Wenn wenig geht, geht oft ein Standard: Büchele schlug eine lange Freistoßflanke, die Kölns Keeperin Schmitz unterlief: Böhler (83.) war zur Stelle und köpfte zum 1:1 in der verwaiste Tor – riesiger Jubel beim Team und in der Fankurve, die den Ausgleich aus nächster Nähe miterlebt hatte.

Große Freude bei Camilla Linberg, Annaleen Böhler und Vildan Kardesler nach dem Ausgleich - doch sie währte nicht lang genug. WITTERS Große Freude bei Camilla Linberg, Annaleen Böhler und Vildan Kardesler nach dem Ausgleich – doch sie währte nicht lang genug.

Paulick parierte auch einen Fernschuss von Abwehr-Altstar Marina Hegering (87.). Hegering verhinderte im Zweikampf gegen Brunnthaler (90.+4), dass der HSV das Spiel fast noch für sich entscheiden hätte. Und diese vergebene Konterchance sollte sich für die Gäste rächen. Die glücklose Bremer setzte sich noch einmal über links durch und hatte das Auge für die eingewechselte Zeller (90.+7), die den Ball unerreichbar für Paulick ins kurze Eck setzte.

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Der späte Sieg für Köln, nach dem in Hamburg noch gerechnet werden muss. Allerdings gibt es sicherlich schwierigere Aufgaben im Mathe-Unterricht: Eine Runde vor Schluss hat der HSV immerhin drei Punkte und satte elf Tore Vorsprung auf die Essener Konkurrenz. Am letzten Spieltag (17. Mai, 14 Uhr) empfängt der HSV den alten und neuen Deutschen Meister Bayern München, der sich bereits im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 3:0 im Volksparkstadion durchgesetzt hat. Die SGS Essen spielt zu Hause gegen den SC Freiburg – und müsste auch bei einer ähnlich hohen Niederlage der Hamburgerinnen wie im DFB-Pokal schon ein Torfestival veranstalten, um den Volkspark noch zum Zittern zu bringen.