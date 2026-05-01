„Sehr schöne Geschichte!“ FC Bayern bestätigt HSV-Werben um Krüger

Die Angelegenheit befindet sich auf der Zielgeraden. Geht es nach den Wünschen des HSV-Aufsichtsrats, soll Kathleen Krüger bereits in der kommenden Woche ihren Vertrag im Volkspark unterschreiben. Die 40-Jährige, derzeit beim FC Bayern als Leiterin Organisation und Infrastruktur angestellt, wird neue HSV-Sportvorständin und kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren in den Volkspark. Nun nahm auch der FC Bayern erstmals Stellung zu der Nachrichtenlage rund um Krüger.

Die Gemengelage beim Rekordmeister ist dieser Tage gewaltig. Zwar steht der Liga-Titel bereits vor dem Heimspiel gegen Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) fest, am kommenden Mittwoch aber wollen die Bayern mit einem Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain ins Champions-League-Finale einziehen. Dazu kommt Krügers offenbar bevorstehender Wechsel nach Hamburg. Wie aber denken die Bayern darüber?

Bayern-Boss Freund über Gespräche des HSV mit Krüger

„Ja, wir können bestätigen, dass uns Kathleen informiert hat darüber, dass sie Gespräche führt mit dem HSV“, ließ Sportdirektor Christoph Freund am Freitag wissen und ergänzte: „Andere Sachen kann ich Ihnen dazu nicht sagen oder bestätigen oder dementieren, aber über das Gespräch hat sie uns informiert.“

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Es sind die letzten, zarten Zuckungen in einem Poker, der eigentlich keiner ist. Eine Ablöse für Krüger wird nicht fällig, sie besitzt beim FC Bayern einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Über die Auflösung dieses Arbeitsverhältnisses wird derzeit gesprochen. Dass die Münchner ihrer verdienten Mitarbeiterin Steine in den Weg legen, ist nicht zu erwarten.

Bayern sieht HSV-Interesse als Auszeichnung für Krüger

Wie sehr die Bayern Krüger schätzen, unterstrich auch Freund. Sie sei „sehr, sehr hoch angesehen, sehr ehrgeizig“, so der Österreicher, und habe „für den FC Bayern München viele Jahre einen Top-Job gemacht, in verschiedenen Positionen. Sie hat viel Erfahrung sammeln können“. Das Interesse des HSV sei „absolut eine Auszeichnung, dass so ein großer Verein sie kontaktiert hat für so einen großen Job. Eine sehr, sehr schöne Geschichte für Kathleen“.

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Krüger hatte bei den Bayern von 2004 bis 2009 selbst in der Frauen-Bundesliga gespielt und anschließend eine Karriere abseits des Platzes hingelegt. 2009 wurde sie zur Assistentin des damaligen Sportdirektors Christian Nerlinger, ab 2012 übernahm sie das Team-Management. Nachdem sie vor zwei Jahren zur Leiterin Organisation und Infrastruktur aufstieg, soll nun in Hamburg der nächste, richtig große Karriereschritt folgen.