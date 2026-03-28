Sehr bald wieder voll dabei: So sieht der Comeback-Plan des HSV bei Jatta aus

Drei Tage hat Trainer Merlin Polzin seiner Mannschaft vor dem Start in das Saisonfinale freigegeben. Erst am Montagnachmittag um 15 Uhr wird im Volkspark wieder trainiert. Dennoch war in den vergangenen Tagen der eine oder andere Profi auf dem Trainingsplatz zu sehen. Dazu gehörte auch Bakery Jatta. Der Gambier arbeitet intensiv an seinem Comeback. Lange dauert es nicht mehr. Die MOPO kennt den genauen Fahrplan.

Für Jatta verläuft diese Saison bislang äußerst ungewöhnlich. Im Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg stand er beim HSV noch auf dem Abstellgleis. In den Planungen spielte er keine Rolle und galt als klarer Verkaufskandidat. Trotzdem blieb Jatta. An den ersten zwölf Spieltagen schaffte er es jedoch nie in den Kader. Anfang Dezember wendete sich das Blatt plötzlich.

Beim Heimspiel gegen Leverkusen hat sich Jatta verletzt

Polzin testete den 27-Jährigen als Schienenspieler auf der rechten Seite. Jatta nutzte seine Chance und überzeugte auf der neuen Position. Zu Beginn des Jahres gehörte er in sieben Spielen in Folge zur Startelf. Anfang März folgte dann der nächste Rückschlag. Im Heimspiel gegen Leverkusen musste Jatta nach 29 Minuten verletzt vom Platz. Beim HSV war anschließend von einer Oberschenkelverletzung und einer Pause von einigen Wochen die Rede.

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Gut drei Wochen liegt der Vorfall inzwischen zurück. Jatta hat die Verletzung weitgehend überstanden. Beschwerden gibt es keine mehr. Mehrere individuelle Einheiten mit Ball hat er bereits auf dem Trainingsplatz absolviert. Auch bei Sprintübungen traten keine Probleme auf. Nun soll der nächste Schritt folgen.

Ist Jatta sogar gegen Augsburg schon wieder dabei?

Stück für Stück soll Jatta in der kommenden Woche wieder in das Mannschaftstraining integriert werden. Spätestens zum Ende der Woche soll er dann wieder voll dabei sein. Läuft alles nach Plan, ist theoretisch sogar schon ein Kaderplatz für das Heimspiel gegen Augsburg am kommenden Samstag möglich.

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Für den Endspurt in der Bundesliga steht Polzin damit wieder eine zusätzliche Option zur Verfügung. Welche Rolle Jatta diesmal bekommt, bleibt offen. Zuletzt war William Mikelbrencis als rechter Schienenspieler in der Startelf gesetzt. Seit Jattas Verletzung hat der Franzose drei Tore vorbereitet. In der Defensivarbeit wirkte er allerdings in mehreren Situationen nicht ganz sattelfest.