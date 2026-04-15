Sechs Startelf-Wechsel fürs Derby? Die HSV-Tendenz ist doch ganz anders

Die HSV-Startelf in Bremen wird definitiv anders aussehen als noch beim 0:4 in Stuttgart. Dafür war der Auftritt am Sonntag zu mangelhaft, und dafür gibt es vor dem Nordderby am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) genug neue Hoffnungsträger. Zu so vielen Wechseln, wie sie zunächst im Raum standen, nämlich sechs, wird es aller Voraussicht nach jedoch nicht kommen. Denn Merlin Polzin ist weiterhin von Sorgenfällen umgeben.

Bei Bakery Jatta, Albert Sambi Lokonga und Luka Vuskovic gab es am Mittwoch keine neue Hoffnung mit Blick auf die Anfangsformation. Für den Gambier Jatta galt ein Kadercomeback beim Derby ohnehin als das erhoffte Wunschszenario, beim zuletzt ebenfalls angeschlagenen Belgier Sambi Lokonga deutete Trainer Polzin bereits am Dienstag eine Jokerrolle gegen Werder an. Und der junge Kroate Vuskovic? Dem droht unverändert der Komplett-Ausfall auch für Samstag.

Keine neue Hoffnung bei HSV-Verteidiger Luka Vuskovic

Der 19-Jährige kann weiterhin nicht mit der Mannschaft auf dem Rasen trainieren, die Zeit wird knapp. Stand jetzt wird damit entweder Warmed Omari oder Daniel Elfadli seinen Platz in der Dreier-Abwehrkette behalten. Der andere aus diesem Duo wird tendenziell für Nicolás Capaldo weichen müssen. Wie genau Polzin seine Defensivreihe um Jordan Torunarigha anordnet, ist noch offen. Der von einer Bauchmuskelverletzung genesene Argentinier Capaldo soll ihr nach Möglichkeit aber definitiv wieder angehören. Das ist die erste wahrscheinliche Veränderung im Vergleich zur Startelf in Stuttgart.

Luka Vuskovic ist aktuell beim HSV zum Zuschauen gezwungen. WITTERS Luka Vuskovic ist aktuell beim HSV zum Zuschauen gezwungen.

Bei der zweiten bestehen keine Zweifel: Der nicht mehr gesperrte Miro Muheim wird anstelle von Fabio Baldé auf die linke Seite zurückkehren. Zudem hat sich Rayan Philippe im Sturm nicht für einen weiteren Auftritt von Beginn an empfohlen. Der Franzose dürfte wieder herausrutschen. Die noch offene Frage ist nur, ob Philip Otele oder Robert Glatzel für Philippe startet. Egal, welche der beiden Varianten Polzin neben dem gesetzten Ransford Königsdörffer bevorzugt: Eine Startelfanpassung wird es in vorderster Reihe ziemlich sicher geben, es wäre die insgesamt dritte.

Bleiben Grønbæk und Mikelbrencis in der HSV-Startelf?

Zunächst erschien es möglich, dass Polzin für das Nordderby auch noch ein viertes, fünftes und sechstes Mal durchrotieren könnte. Doch weil Sambi Lokonga nach Oberschenkelproblemen noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, zu Wochenbeginn lediglich individuell trainierte und der HSV bei ihm auf Vorsicht setzt, dürfte Albert Grønbæk im zentralen Mittelfeld erneut im Vorteil sein. Weil zudem Jatta noch nicht wieder das komplette Programm durchziehen kann, bleibt er vorerst keine Startelfoption für die rechte Seite, die William Mikelbrencis wohl auch in Bremen bekleiden wird.

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Zu guter Letzt sind die Sorgen bei Vuskovic am Mittwoch nicht verschwunden. Der Abwehrchef wurde im Volkspark gesichtet, jedoch erneut nicht bei seinen Kollegen auf dem Platz. Er blieb in den Katakomben. Bereits am Dienstag hatte Polzin über Vuskovic, den eine Knieprellung plagt, gesagt: „Wir wollen keine Entscheidung treffen, mit der wir ein Risiko eingehen, dass noch mehr passiert. Es wird eng.“ Optimistischer fällt die Prognose einen Tag später nicht aus.