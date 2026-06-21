Nach der Trennung im Januar war es zwischenzeitlich ruhig geworden um Stefan Kuntz. Zuletzt aber trat der Ex-HSV-Boss vermehrt in Erscheinung – und ist nun auch bei der WM anwesend.

Unter Stefan Kuntz als Sportvorstand stieg der HSV im Sommer 2025 in die Bundesliga auf – im vergangenen Januar trennten sich die Wege. Witters

Mit einem lauten Knall endete zum Jahresanfang die Liaison zwischen dem HSV und Stefan Kuntz. Ein halbes Jahr vor dem ursprünglich fixierten Vertragsende wurde der Kontrakt in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, der Verein nannte im Nachgang unter anderem „Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens“ als Begründung. Nach einer anfänglich auch öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht wurde es anschließend ruhig um Kuntz. Zuletzt aber machte der 63-Jährige wieder vermehrt auf sich aufmerksam – und ist nun sogar bei der WM vertreten.

Am Freitagmorgen postete Kuntz auf seinem Instagram-Account ein Foto, das er auf einem Interstate Highway in Florida aufnahm und auf dem zu sehen ist, wie er in Richtung Miami Beach unterwegs ist. „Guten Morgen nach Deutschland“, postete er dazu. Obendrein wies der Ex-HSV-Boss auf die WM hin.

In Miami finden noch sechs WM-Partien statt

Anzeige

Dazu muss man wissen: Miami ist einer der absoluten Hotspots dieses WM-Sommers. Bis zum Ende des Turniers werden noch sechs Partien im Hard Rock Stadium ausgetragen, darunter am Sonntag (Ortszeit) die Begegnung zwischen Uruguay und Kap Verde. Am kommenden Mittwoch trifft Brasilien an derselben Stelle auf Schottland. Kuntz war am Samstag auch beim „Players Executive Program“ der FIFA vertreten.





Anzeige

Die WochenMOPO 25/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Der schnellste Weg ins Krankenhaus: Scooter-Boom in Hamburg – Chirurg warnt • Terrorspur führt zur Blauen Moschee: Iran-Spione vor Gericht • 16 Seiten Sport: Deutsche Einheit bei der WM – Außerdem: Die schönsten Trikots • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur

Für Kuntz wird die WM damit wohl zum nächsten Schritt zurück in die Öffentlichkeit, nachdem er sich im Anschluss an die HSV-Trennung monatelang bedeckt gehalten hatte. Zuletzt aber sendete er via Instagram wieder regelmäßig Lebenszeichen. Ende April postete er ein Foto vom Treffen der ehemaligen Aufstiegs-Mannschaft des KSC, Kuntz war 2001 ihr Trainer. Kurz darauf besuchte er die „Technical Masterclass“ der englischen Trainer-Vereinigung in Birmingham und war anschließend bei einem Benefiz-Golfturnier nahe Freiburg am Start.





Anzeige

Am Freitagmorgen postete Stefan Kuntz ein Foto vom Highway nahe Miami. Screenshot Instagram-Story/stefkuntz11

Gerade im Saarland, wo Kuntz nach wie vor lebt, häuften sich zuletzt seine öffentlichen Auftritte. Er bewarb eine Comic- und Graphic-Novel-Ausstellung im deutschen Zeitungsmuseum in Wadgassen und trat vergangene Woche beim Radrennen „Saarland Trofeo“ im Zuge der Siegerehrung in Erscheinung. Nun folgte die Reise zur WM.





Welche beruflichen Pläne der Europameister von 1996 künftig verfolgt, ist bislang offen. Seit seinem HSV-Abgang hat sich Kuntz diesbezüglich noch nicht geäußert.